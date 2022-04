Future Eurostoxx 50 al rialzo in avvio. Il future guadagna l'1,28% a 3705 punti. Il future ha avvicinato con i minimi di ieri a 3608 punti il 61,8% di ritracciamento del rialzo dai minimi di marzo, supporto a 3595, per poi reagire. Il superamento di 3685, 50% di ritracciamento della seduta del 26 aprile (una candela "marubozu" significativa anche come tendenza a se stante) è un primo segnale di forza che se confermato oltre 3655, media mobile esponenziale a 20 giorni, potrebbe portare al test di 3860/65, area di transito della linea che è il limite superiore del canale tracciato dal top del 29 marzo contenente le oscillazioni dei prezzi nelle ultime settimane. Oltre area 3860/65 il canale si dimostrerebbe un "flag", figura di continuazione della tendenza rialzista in atto dai minimi di marzo che potrebbe così riprendere con primo obiettivo a 3895, 50% di ritracciamento del ribasso dal picco di novembre, e successivo a 3980, media mobile esponenziale a 200 giorni. Sarebbero discese al di sotto di area 3690 a fare temere il ritorno di una intonazione negativa, in quel caso probabile nuovo test in area 3640 della base del "flag".

(AM - www.ftaonline.com)