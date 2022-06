di Financial Trend Analysis

Future Eurostoxx 50 al rialzo nel giorno della Fed. Oggi 20:00 USD Decisioni FOMC (FED); 20:30 USD Conferenza Stampa FOMC. Il future guadagna lo 0,98% circa a 3510 punti. Il future ieri è sceso sotto il supporto offerto a 3535 dalla linea che unisce i minimi di marzo 2020 con quelli di marzo 2022. I prezzi hanno violato nell'intraday anche i minimi del 10 maggio a 3466 (minimo ieri a 3447) anche se sono poi riusciti a terminare la seduta a 3475. Per il momento la reazione in corso questa mattina potrebbe quindi dimostrarsi solo un "return move" alla linea di tendenza citata, che adesso transita a 3545 punti. Sopra quei livelli invece il rimbalzo visto questa mattina potrebbe avere anche un futuro e proporsi per il test di area 3590, lato alto del gap del 13 giugno. Sotto area 3480 probabile invece un nuovo test di 3447, poi supporto a 3380, sul minimo di marzo.

(AM - www.ftaonline.com)