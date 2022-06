di Financial Trend Analysis

Future Eurostoxx 50 al rialzo questa mattina. Il future sale dello 0,75% a 3476 punti. La resistenza da battere per inviare un primo segnale credibile di ripresa è a 3492, 50% di ritracciamento della seduta di giovedì. Oltre quei livelli ci sarà da superare il massimo di giovedì, a 3583, appoggiato sulla trend line rialzista che unisce i minimi di marzo 2020 con quelli di marzo 2022, per confermare una ritrovata intonazione positiva, almeno di breve termine. Resistenza successiva a 3690, media mobile esponenziale a 50 giorni. Sotto area 3450 rischio di nuovo test del minimo di ieri a 3399, poi supporto a 3320, 50% di ritracciamento del rialzo dai minimi di marzo 2020, livello critico anche in ottica di medio periodo.

(AM - www.ftaonline.com)