Partenza al ribasso per il future Eurostoxx 50. Il future lascia sul terreno lo 0,41% questa mattina a 4160 punti. La problematica relativa al Covid, che nei giorni scorsi era stata praticamente ignorata dagli addetti ai lavori, è tornata ad influenzare l'andamento dei mercati dopo che i recenti dati hanno mostrato una costante espansione dei casi nell'area asiatica ed anche negli Stati Uniti. Cresce l'attesa per il discorso di domani alle ore 10 del presidente della Federal Reserve a Jackson Hole. Il simposio di politica monetaria inizia oggi ma Jerome Powell, il più atteso, parlerà domani. E c'è il rischio che la montagna partorisca un topolino: secondo alcuni osservatori il capo della Fed non dirà nulla di nuovo prima di avere visto i nuovi dati sul mercato del lavoro che sono in uscita il primo venerdì di settembre. A pesare sui mercati questa mattina la decisione della banca centrale della Corea di alzare i tassi di interesse di un quarto di punto percentuale allo 0,75%. Il governatore Lee Ju-yol ha detto in un comunicato che la politica monetaria resta comunque accomodante ma dato che gli effetti delle varianti del virus sull'economia sono solo moderatamente negativi è arrivato il momento di fare qualche aggiustamento per tenere sotto controllo l'inflazione. A pesare sul sentiment di mercato di oggi è anche l'andamento dell'indice IFO sulla fiducia delle imprese tedesche che ad agosto è risultato in calo per il secondo mese consecutivo e al di sotto delle previsioni degli analisti. La fiducia delle imprese è condizionata dall'aumento dei contagi da Covid-19 e le interruzioni alla catena di approvvigionamenti all'industria. Anche la fiducia dei consumatori diminuisce a settembre. Mentre le aspettative di reddito sono leggermente aumentate, le aspettative economiche e la propensione all'acquisto sono entrambe diminuite. Di conseguenza, GfK prevede un valore di -1,2 punti relativo alla fiducia dei consumatori tedeschi per settembre, in calo di 0,8 punti rispetto ad agosto ( a -0,4 rivisto da -0,3 punti). La Bce resta comunque convinta che la variante Delta non impedirà una crescita solida. Secondo il capo economista della Banca centrale europea Philip Lane la variante Delta avrà probabilmente solo un impatto limitato sull'economia della zona euro, che rimane in rotta per una crescita robusta quest'anno e il prossimo. Nonostante le vendite diffuse sui mercati azionari la scorsa settimana per il timore che la diffusione dell'epidemia possa limitare la ripresa globale, Lane resta ottimista, sostenendo che "una campagna di vaccinazione avanzata e misure di salute pubblica rafforzate stanno facendo dell'Europa l'eccezione, nel momento in cui altri paesi affrontano nuove pressioni sui loro sistemi sanitari a causa dell'aumento delle infezioni". L'ottimismo della Bce è tale che nel corso di un evento finanziario in Spagna, il vice presidente Bce Luis de Guindos ha affermato che a settembre la Banca centrale europea potrebbe rivedere al rialzo le previsioni di crescita per la zona euro. "Tra pochi giorni la Bce darà di nuovo le sue stime, ogni aggiornamento è stato in miglioramento e questo può accadere nuovamente", ha sottolineato il banchiere. Il future Eurostoxx 50 ieri, come molti altri panieri europei, ha disegnato un "inside day", rimanendo all'interno dell'intervallo già percorso nella seduta precedente. Questo comportamento è tipico delle fasi di incertezza e di attesa ed è spiegabile con l'inizio oggi del simposio di Jackson Hole già menzionato sopra. A 4156 passa la media mobile esponenziale a 20 giorni, supporto che deve tenere per evitare l'avvio di una flessione più consistente. I prezzi avevano tentato nelle ultime tre sedute la rottura della resistenza a 4177 punti, 61,8% di ritracciamento del ribasso dal picco del 13 agosto a 4238,5, ma pur essendosi spinti martedì nell'intraday fino a 4196 circa, sono poi tornati sui propri passi andando a terminare anche ieri al di sotto dell'ostacolo. Una nuova rottura di quella resistenza lascerebbe ben sperare per il ritorno in area 4240. Oltre quei livelli resistenza solida a 4300 circa. Sotto la citata media mobile esponenziale a 20 giorni, coincidente con i minimi di ieri a 4155/60 circa, atteso invece il test di 4108 (media esponenziale a 50 giorni già toccata venerdì dai prezzi). Supporto successivo a 4030 circa.

