Future Eurostoxx 50 in calo questa mattina. Il future cede lo 0,41% a 3440 punti. Il Presidente della Fed Powell, parlando al Congresso, ha ribadito la necessità di alzare i tassi per favorire la stabilità dei prezzi ma ha anche detto che il quadro economico è solido, capace di sopportare la politica monetaria restrittiva. Dopo l'intervento di mercoledì al Banking Committee del Senato giovedì parlerà alla camera davanti al Financial Services Committee.

L'inflazione è stata lasciata correre troppo ed ora sono necessari interventi molto decisi per rimetterla sotto controllo, le probabilità che nel 2023 l'economia si contragga sono molto elevate e la borsa non trova la giusta motivazione per rimbalzare.

Secondo Christian Sewing di Deutsche Bank un'economia in calo è probabile non solo negli Usa, ma anche a livello globale (data al 50%). Per Kristin Bitterly di Citi c'è il 40% di possibilità di una recessione nel 2023 (12/18 mesi dopo l'inizio del ciclo rialzista dei tassi).

Goldman Sachs ha rivisto le previsioni sull'economia Usa, alzando il rischio di una recessione già nel prossimo anno dal 15% al 30% e al 48% se si prendono in considerazione i prossimi due anni.

Anche Patrick Harker, president della Federal Reserve Bank (Fed) di Philadelphia, ritiene possibile una certa contrazione dell'economia Usa. "Potremmo avere un paio di trimestri negativi", ha dichiarato in un'intervista sul canale Yahoo! Finance Live, sottolineando però di non credere che la cosa debba necessariamente essere recessiva. "Abbiamo ancora mercati del lavoro molto rigidi e continueremo, a mio avviso, ad averli", ha aggiunto. "Vogliamo ridurre l'inflazione in modo da non avere un impatto drammatico sul mercato del lavoro", ha spiegato Harker. "Non c'è alcuna preoccupazione in questo momento per la stabilità finanziaria ma è necessario essere cauti", ha concluso.

A causa delle previsioni di rallentamento dell'economia perde terreno il petrolio ma le prospettive di una contrazione della domanda deprimono anche i prezzi di metalli industriali come rame e iron ore (deprezzatosi quest'ultimo di oltre il 20% nelle ultime settimane).

Ottimismo nel settore tecnologico in Cina, dopo che il presidente Xi Jinping ha partecipato mercoledì un incontro di alto livello in cui è stato approvato un piano per l'ulteriore sviluppo delle grandi società di pagamento cinesi e del settore fintech in genere. Xi Jinping, parlando ad un forum sulle economie emergenti, ha anche confermato il raggiungimento degli obiettivi di crescita economica nel medio e nel lungo periodo a partire da quello per il 2022.

Il presidente Xi ha anche anticipato l'adozione di nuovo misure e di aggiustamenti per rafforzare l'economia.

Lontana dalle turbolenze europee e senza lo spettro di rialzi dei tassi (la BoJ per adesso non ha intenzione di cambiare la sua politica monetaria) anche l'econonomia giapponese sembra reggere bene. A giugno l'indice Pmi Jibun Bank del Giappone stilato da S&P Global è sceso su base preliminare a 52,7 punti dai 53,3 punti della lettura finale di maggio. Il Pmi dei servizi è invece salito a 54,2 punti dai 52,6 punti di maggio. Il Pmi Composite, che combina l'indice dei servizi con quello del manifatturiero, è cresciuto a 53,2 punti dai 52,3 punti precedenti.

Per adesso tiene anche l'economia australiana, anche se il calo della domanda di materie prime potrebbe danneggiarla in futuro. L'attività manifatturiera dell'Australia si conferma per il venticinquesimo mese consecutivo sopra la soglia di 50 punti che separa espansione da contrazione. L'indice Pmi S&P Global dell'Australia sale infatti su base preliminare in giugno a 55,8 punti dai 55,7 punti della lettura finale di maggio (58,8 punti in aprile).

Se le materie prime cedono terreno a causa del timore di un rallentamento della domanda, le aspettative di recessione rinvigoriscono invece i bond.

Il rendimento del Treasury a 10 anni è sceso al 3,14% dal 3,25% del giorno prima, le attese di inflazione a 10 anni si sono infatti ridimensionate al 2,54%. La tendenza è la stessa anche in Europa, dove il rendimento del Bund a 10 anni è sceso all'1,62% dall'1,75% del giorno prima, quello del Btp con stessa scadenza si è riportato sul 3,5%, lontano dai picchi del 4% e oltre toccati qualche giorno fa.

Le quotazioni del future Eurostoxx 50 restano pericolosamente vicine ai minimi di marzo a 3380. Fino a che i prezzi rimarranno al di sopra di quei livelli si potrà comunque sperare di essere su dei minimi di periodo e attendersi quindi un rimbalzo. Un primo indizio in questo senso verrebbe sopra 3511, top del 21 giugno.

In quel caso le oscillazioni dal 20 giugno si dimostrerebbero un piccolo doppio minimo, figura rialzista il cui completamento permetterebbe il test di area 3560, dove passa la trend line rialzista che unisce i minimi di marzo 2020 con quelli di marzo 2022, violata al ribasso il 13 giugno e ora resistenza.

Al superamento anche di 3560 verrebbe confermata una ritrovata intonazione positiva, almeno di breve termine. Resistenza successiva a 3670, media mobile esponenziale a 50 giorni.

La violazione di area 3400 renderebbe probabile un nuovo test del minimo di marzo a 3380. Supporto successivo a 3320, 50% di ritracciamento del rialzo dai minimi di marzo 2020, livello critico anche in ottica di medio periodo.

