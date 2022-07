Moderato calo in avvio per il future Eurostoxx 50. Il future cede lo 0,4% circa a 3588 punti. Il mercato è condizionato negativamente dai risultati e dalle previsioni del gigante della distribuzione WalMart. La società ha tagliato le attese sugli utili dal momento che i consumatori, per colpa dell'inflazione, stanno riducendo gli acquisti. Le azioni di Target e Amazon, rivali di WalMart, sono entrate in crisi dopo queste previsioni. Mercoledì la Fed deve decidere sui tassi, un rialzo di 75 punti base è ormai dato per scontato, qualche economista si spinge ad ipotizzare un intervento da 100 punti base. In queste condizioni sarà difficile vedere salire gli indici di borsa. Il future Eurostoxx 50 ha passato le ultime 5 sedute cercando di superare area 3600 ma senza successo. Solo una rottura decisa di quei livelli aprirebbe alla possibilità di vedere testata a 3678 la media mobile esponenziale a 100 giorni, resistenza dinamica che ha fermato l'avanzata dei prezzi a inizio giugno. Sopra area 3680 il target si sposterebbe a 3800 circa. In caso di violazione di 3540 atteso il test a 3430 della "neckline" del testa spalle rialzista disegnato dal minimo del 23 giugno. Solo sotto quei livelli le possibilità di assistere ad un rialzo verrebbero notevolmente ridimensionate.

