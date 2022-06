Future Eurostoxx 50 in calo anche questa mattina: il future cede l'1,85% circa a 3535 punti circa. Il future aveva terminato la seduta di venerdì a 3590 punti (-2,44%). I prezzi questa mattina sono in vista della trend line rialzista disegnata dal minimo di marzo, passante a 3515 circa. Fino a che quel supporto tiene è possibile un tentativo di rimbalzo, anche se solo il superamento del 50% di ritracciamento della singola candela di venerdì (un marubozu, quindi una candela che può essere vista come un trend a se stante per il quale è lecito calcolare i ritracciamenti), a 3650 circa, sarebbe da considerare un indizio valido in favore di qualche cosa di più di un semplice rimbalzo tecnico. Oltre 3650 i prezzi potrebbero tentare il test a 3750 della media mobile esponenziale a 50 giorni. Sotto area 3515 probabile invece il proseguimento del ribasso verso i minimi di marzo a 3380, supporto intermedio a 3465 dal quale potrebbero realizzarsi temporanee reazioni.

(AM - www.ftaonline.com)