Moderato calo in avvio per il future Eurostoxx 50. Il future cede lo 0,4% circa a 3826 punti. Il Purchasing Managers' Index (Pmi) manifatturiero ufficiale della Cina conferma il rallentamento dell'economia di Pechino, a causa dei lockdown degli ultimi due mesi, ma evidenzia anche un parziale recupero.

In dettaglio a maggio il Pmi manifatturiero ufficiale della Cina è salito a 49,6 punti dai 47,4 punti di aprile. Il dato è superiore ai 48,9 punti del consensus del Wall Street Journal ma si conferma per il terzo mese consecutivo sotto alla soglia di 50 punti che separa espansione da contrazione.

L'indice non manifatturiero è salito a 47,8 da 41,9 punti. A partire dal mese di giugno gli indici Pmi potrebbero migliorare ulteriormente riflettendo la fine del lockdown a Shanghai.

Male anche il dato sulla produzione industriale in Giappone che ad aprile è crollata del 4,8% annuo, contro il declino dell'1,7% di marzo e la flessione del 2,5% attesa dagli economisti. Su base mensile, rettificata stagionalmente, la produzione industriale è invece scesa dell'1,3% dopo il rialzo dello 0,3% di marzo e contro il calo dello 0,2% del consensus di Reuters.

Netto progresso per i corsi del greggio, con il Brent intorno ai 123 dollari al barile, dopo che alla fine l'Unione europea è riuscita a trovare l'accordo sull'embargo di buona parte dell'export di petrolio dalla Russia (è stato necessario escludere temporaneamente quello trasportato negli oleodotti per convincere anche l'Ungheria ad appoggiare le nuove sanzioni contro Mosca). Le importazioni dalla Russia verranno tagliate del 90% entro la fine dell'anno.

Ieri i mercati europei hanno dovuto confrontarsi con un dato esplosivo. Secondo quanto comunicato su base preliminare da Statistisches Bundesamt (Destatis, l'agenzia nazionale di statistica tedesca), in maggio il tasso d'inflazione è salito in Germania al 7,9% annuo dal 7,4% della lettura finale di aprile (7,3% in marzo), contro il 7,6% del consensus. Su base mensile l'indice dei prezzi al consumo è cresciuto dello 0,9% contro lo 0,8% precedente (2,5% in marzo) e il rialzo dello 0,5% stimato dagli economisti. L'indice armonizzato dei prezzi al consumo è invece aumentato dell'8,7% annuo (7,8% in aprile) e dell'1,1% mensile (0,7% la precedente crescita). La forte crescita dell'inflazione in Germania condiziona i rendimenti dei bond, e non solo di quelli europei, anche i tassi del T Note a 10 anni sono infatti saliti di 10 punti base tornando sopra il 2,8%.

Altrettanto sintomatico il dato in uscita dalla Grecia, Elstat, l'ente statistico di Atene, ha riportato che ad aprile l'indice dei prezzi alla produzione è balzato del 48,8% annuo, contro il 46,2% di marzo (33,6% in febbraio).

Oggi alle 11:00 è atteso il dato sui prezzi al consumo del blocco euro di maggio, le attese sono di un +7,7% anno su anno dal +7,4% del mese precedente.

Da seguire con attenzione il dato sulla fiducia dei consumatori Usa delle 16:00 di maggio: i mercati sono alla ricerca di segnali di un rallentamento dell'economia Usa nella convinzione che in quel caso la Fed potrebbe adottare un atteggiamento meno aggressivo nei confronti dei tassi di interesse. Per adesso Christopher Waller, governatore della Fed, ha dichiarato che la banca centrale deve procedere con i rialzi al ritmo di 50 punti base ad ogni incontro del Fomc.

Il future Eurostoxx 50 ieri si è scontrato a 3850 con la media mobile esponenziale a 100 giorni, che era stata tagliata al ribasso il 21 gennaio. Oltre la media i prezzi potrebbero riproporsi in area 3940/45, sul massimo di fine marzo, allineato in questa fase con la media esponenziale a 200 giorni. Entrambe queste medie sono rilevanti per interpretare l'atteggiamento del mercato, fino a che il future ne rimarrà al di sotto il rialzo visto dai minimi di marzo rischia di dimostrarsi solo una reazione temporanea alla discesa precedente, che potrebbe quindi ancora riprendere. Con il superamento delle medie aumenterebbe invece la possibilità di assistere ad un rialzo più duraturo, ipotesi da confermare poi con la rottura dei 4000 punti, dove si colloca il 61,8% di ritracciamento (percentuale di Fibonacci) del ribasso dal massimo di gennaio. Da notare che i prezzi hanno anche superato ieri l'indicatore "supertrend", che era al ribasso dal 24 gennaio, fornendo quindi un ulteriore segnale rialzista. Solo sotto area 3800 diverrebbe probabile il test di 3720, "neckline" del testa spalle rialzista disegnato dal minimo del 27 aprile. Il target del testa spalle, ottenuto proiettandone l'ampiezza dal punto di rottura, si colloca a 4030 punti circa.

