Future Eurostoxx 50 in calo. Il future cede l'1,62% a 3708 punti. Le borse non guardano alla rielezione di Macron in Francia ma alle parole di Powell, il capo della Fed, di settimana scorsa. I tassi saliranno negli Usa al passo di 50 punti base alla volta, questo rialzo del costo del denaro avrà un impatto sugli utili aziendali e le quotazioni azionarie si adeguano. Non è estraneo al clima di tensione sui mercati, in particolare quelli asiatici, anche il Covid, che in Cina non molla la presa. A Shanghai l'ultimo dato parla di circa 90 decessi, le vittime sono per lo più anziani già malati ma il governo prosegue con la strategia "zero contagi" e rischia di mettere un serio freno alla crescita economica. Unica notizia positiva è che il potenziale rallentamento dell'economia cinese mette un freno alla crescita del prezzo del greggio, il future sul WTI crolla del 4% circa a 97,95 dollari. L'intensità della guerra in Ucraina non accenna a diminuire, oggi il Segretario di Stato americano Antony Blinken e il Segretario alla Difesa Lloyd Austin sono giunti a Kiev per avere dei colloqui. Per quello che riguarda il future Eurostoxx 50 a 3735 si colloca la base del doppio massimo disegnato in area 3935/45 dal 16 marzo, supporto che era già stato messo alla prova nelle ultime sedute e che questa mattina sembra avere ceduto. Se la violazione verrà confermata anche in chisura di seduta diverrà probabile il ritorno sui minimi di marzo a 3380. Supporto intermedio a 3500. Solo sopra area 3750 possibile un nuovo test della resistenza critica offerta dalla linea che unisce i minimi del 20 dicembre e del 24 gennaio (base del testa spalle di continuazione disegnato dal top dell'8 dicembre), ora passante a 3900 circa, coincidente con il 50% di ritracciamento del ribasso dal massimo di novembre.

