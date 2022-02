Future Eurostoxx 50 in moderato rialzo. Il future sale dello 0,42% questa mattina a 4071 punti. Dopo un inizio d'ottava complessivamente in frenata per Wall Street (migliore dei tre principali indici newyorkesi il Nasdaq, che ha chiuso invariato lunedì), la tendenza in negativo è stata confermata con il riavvio delle contrattazioni sui mercati europei mentre gli investitori continuano a guardare con preoccupazione agli sviluppi in Ucraina, fattore che spinge i corsi del petrolio sui massimi degli ultimi sette anni. Il Pil del Giappone è rimbalzato del 5,4% annuo nel quarto trimestre 2021, dopo il precedente declino del 3,6% ma sotto al 5,8% del consensus. Su base sequenziale l'economia nipponica ha segnato invece un'espansione dell'1,3% dopo la flessione dello 0,9% del terzo trimestre. Dati positivi che però sostengono solo parzialmente la piazza di Tokyo, visto che la ripresa di fine 2021 era arrivata nel Sol Levante grazie all'allentamento delle misure di contenimento della pandemia, poi rientrato causa Omicron. Sempre in Giappone a dicembre la produzione industriale è salita del 2,7% annuo, in rallentamento rispetto al 5,1% di novembre e in linea con quella preliminare diffusa a fine gennaio. Su base mensile, rettificata stagionalmente, la produzione industriale è invece calata dell'1,0% contro il precedente rimbalzo del 7,0% (anche in questo caso in linea con il dato flash). In gennaio gli investimenti diretti esteri in Cina sono saliti dell'11,6% annuo, in ulteriore rallentamento rispetto al 14,9% registrato nell'intero 2021 (e al 15,9% dei primi undici mesi dello scorso anno), attestandosi a 102,28 miliardi di yuan (pari a 14,2 miliardi di euro). Nel Regno Unito si accumulano segnali che fanno temere un ulteriore rialzo dell'inflazione e che sembrano giustificare l'atteggiamento della banca centrale che ha già alzato i tassi due volte da dicembre. L'ONS (Ufficio Nazionale di Statistica) e l'ILO (International Labour Organization) hanno comunicato che nel trimestre ottobre-dicembre l'Indice di retribuzione media con bonus è salito al 4,3% risultando superiore alla rilevazione precedente pari al 4,2% e alle attese (+3,8%). Lo stesso indice, calcolato escludendo i bonus, e' sceso al 3,7% (consensus +3,6%), da +3,8% della rilevazione precedente. Sullo sfondo rimane sempre l'inflazione Usa, volata in gennaio al record dal 1982, e il possibile effetto sulle politiche della Federal Reserve (Fed). Per Mary Daly, president della Fed di San Francisco, un aumento dei tassi d'interesse Usa troppo brusco e aggressivo sarebbe controproducente e potrebbe "avere un effetto destabilizzante sulla stessa crescita e sulla stabilità dei prezzi che stiamo cercando di raggiungere". Al contrario secondo James Bullard, president della Federal Reserve (Fed) di St. Louis, un rapido cambio nella politica monetaria dell'istituto centrale di Washington non rappresenta una minaccia per l'economia o il mercato. "Penso che si possa fare in un modo che sia organizzato e non dirompente per i mercati", ha dichiarato, ricordando che la Fed si sta solo allontanando dalla sua posizione di estremo allentamento ma non si sta muovendo verso una politica restrittiva. Bullard ha anche notato come Fed e mercato guardino alle stesse cose. "Non vedo davvero alcuna minaccia per il mercato a questo punto", ha detto. Bullard, tra i rappresentanti della Fed, è quello che finora si è espresso in maniera più diretta a favore di un rialzo dei tassi Usa di 50 punti base e non di 25 punti, anche se non lo ha fatto direttamente. In precedenza, infatti, aveva dichiarato che l'obiettivo della Fed dovrebbe essere di aumentare il costo del denaro complessivamente di 100 punti base entro il 1° luglio. Per raggiungere tale obiettivo però sarebbe necessario che almeno uno degli incrementi fosse superiore ai 25 punti base, visto che il Federal Open Market Committee (Fomc, la commissione della Fed che si occupa di politiche monetarie) si riunirà solo tre volte prima di tale data (il meeting di luglio si terrà il 26 e il 27). E di inflazione si è parlato anche in Europa. La presidente della BCE Christine Lagarde durante il dibattito al Parlamento Europeo in occasione del periodico rapporto annuale della Banca Centrale al Parlamento UE ha dichiarato che l'inflazione è salita nettamente negli ultimi mesi al rialzo, con l'ultimo dato di gennaio al 5,1%. I prezzi dell'energia continuano a esserne la ragione principale. Cresciuti anche i prezzi alimentari per vari motivi, dalla stagionalità, ai costi del trasporto, al costo dei fertilizzanti. Infine un ampio numero di beni e servizi ha mostrato un marcato incremento dei prezzi. Inoltre 2I dati confermano che la crescita ha rallentato allo 0,3% nell'Eurozona nell'ultimo quarto del 2021, con un ulteriore recupero verso i livelli del pre pandemia. Il rallentamento è derivato soprattutto dalla diffusione della variante Omicron. Le associate misure di contenimento hanno rallentato le attività economiche e in particolare i servizi al consumo come viaggi, turismo, ospitalità". Una valutazione aggiornata sulle prospettive di inflazione ci sarà con le proiezioni dello staff della Bce di marzo. La Lagarde ha anche detto che "la correzione della nostra policy sarà graduale" e che prima di alzare i tassi la banca concluderà gli acquisti netti di titoli. L'Eurostoxx 50 future è sceso con i minimi di ieri a 3996 punti al di sotto della neckline del testa spalle ribassista disegnato dal top di settembre, passante a 4050 punti, per poi riportarsi in chiusura a 4052. Questa mattina le quotazioni sono quindi nuovamente a ridosso di questa importante linea di supporto. Il target del testa spalle ribassista citato, calcolato proiettandone l'ampiezza verso il basso dalla neckline, si colloca a 3625, supporti intermedi a 3900 e a 3830 punti. Solo oltre 4100, media mobile esponenziale a 200 giorni, atteso nuovo test di 4230, 61,8% di ritracciamento (Fibonaccoi) del ribasso dal top di gennaio. Oltre quei livelli resistenza a 4355, linea che unisce i massimi di novembre e di gennaio.

