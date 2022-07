Future Eurostoxx 50 in moderato rialzo. Il future sale dello 0,35% circa a 3574 punti. I massimi delle precedenti due sedute, a 3595 e a 3613, sono le resistenze da battere per confermare un'intonazione positiva, oltre quei livelli possibili movimenti verso la media mobile esponenziale a 100 giorni, passante a 3678, e poi sulla trend line ribassista tracciata dal top di gennaio, in transito a 3700 circa. Solo in caso di rottura anche di queste resistenze il rialzo intrapreso dopo il completamento del "testa spalle" comparso a partire dal minimo di giugno (completato il 15 luglio) potrebbe dimostrarsi qualche cosa di più di una semplice correzione temporanea. Sotto area 3520/25 probabile invece il ritorno sulla "neckline" del testa spalle, passante a 3438 circa.

(AM - www.ftaonline.com)