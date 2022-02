Future Eurostoxx 50 in moderato rialzo. Il future, dopo un avvio in calo, guadagna ora lo 0,35% a 4148 punti. Dopo una seduta contrastata per Wall Street (in positivo dei tre principali indici newyorkesi il solo S&P 500, apprezzatosi di appena lo 0,09% mercoledì), con il riavvio delle contrattazioni sui mercati europei l'andamento incerto è stato confermato.

Da una parte continuano le tensioni in Ucraina, con l'Occidente che smentisce che Mosca stia ritirando le sue truppe mentre i ribelli filo-russi del Donbas accusano Kiev di avere usato mortai contro il territorio da loro controllato.

Intanto i verbali del meeting del Federal Open Market Committee (Fomc, la commissione della Federal Reserve che si occupa di politiche monetarie) di 25 e 26 gennaio confermano l'imminente rialzo dei tassi d'interesse Usa ma i "falchi", che chiedono un cambio di passo più aggressivo, appaiono in minoranza all'interno dell'istituto centrale di Washington. Le decisioni della Fed verranno prese "meeting dopo meeting" in base all'andamento dell'inflazione, non c'è quindi un percorso preordinato.

Alcuni dei rappresentanti dell'istituto centrale di Washington avrebbero voluto accelerare ulteriormente il processo, sia in termini di aumento del costo del denaro che per quanto riguarda l'uscita dal piano di stimolo realizzato attraverso l'acquisto di titoli. Alcuni membri del Fomc avevano infatti espresso preoccupazione per la stabilità finanziaria, affermando che la politica monetaria accomodante potrebbe rappresentare un rischio significativo, chiedendo per questo un'aggressiva riduzione degli asset accumulati dalla Fed durante la pandemia.

Gli accenni nelle minute Fed alla riduzione del bilancio hanno innescato un irripidimento della curva dei tassi con lo spread tra i titoli a due anni e quelli a dieci anni che salito di cinque punti base a 52 punti base. Il Treasury Note a dieci anni è tornato sotto quota 2%, a 1,96%.

Gli investitori prevedono adesso un irrigidimento della politica monetaria della Fed con rialzi di almeno 150 punti base nel 2022, un netto cambiamento rispetto ai 75 punti base attesi poche settimane fa.

Per Neel Kashkari, president della Federal Reserve (Fed) di Minneapolis, è "appropriato" che l'istituto centrale di Washington adotti misure per normalizzare la politica monetaria e fare fronte all'inflazione elevata ma è anche necessario che l'aumento dei tassi non sia troppo veloce o troppo profondo. "Il mio avvertimento per i miei colleghi e per me stesso è non esageriamo", ha dichiarato secondo quanto riportato da Reuters. "Se aumentiamo i tassi in modo davvero aggressivo, corriamo il rischio di frenare con decisione la ripresa, mandando l'economia in recessione, per ritrovarci di nuovo in una congiuntura di bassa inflazione". ha aggiunto.

James Bullard, presidente della Federal Reserve di St. Louis, aveva confermato lunedì la necessità che la Fed aumenti il tasso di riferimento a breve termine di un intero punto percentuale entro il 1° luglio, quindi, dato che mancano solo tre riunioni del FOMC a quella data, secondo Bullard almeno in una delle tre il rialzo dovrebbe essere di 50 punti base. Al contrario Mary Daly della Fed di San Francisco non vorrebbe che la banca si impegni per più di un modesto aumento con il meeting di metà marzo.

Anche in Europa montano le pressioni per un rialzo dei tassi. Isabel Schnabel, membro del comitato esecutivo della Bce, parlando al Financial Times ha segnalato la possibilità che venga anticipata una stretta sui tassi di interesse rispetto al timing previsto oltre che uno stop degli acquisti del programma Qe. Per la Schnabel "il rischio di agire troppo tardi è aumentato".

Negli Usa sono usciti due dati che fanno diminuire il timore di un imminente rallentamento della crescita economica. Il Dipartimento del Commercio ha reso noto che le vendite al dettaglio hanno evidenziato nel mese gennaio una crescita del 3,8%, a fronte di attese pari a +2% m/m e dopo un decremento del 2,5% del mese precedente (rivisto da -1,9%). L'indice escluso il comparto auto è però diminuito del 3,3% dopo la flessione dell'1,6% della rilevazione precedente, rivisto da -1,8%.

La Federal Reserve ha inoltre reso noto che nel mese di gennaio la Produzione Industriale ha evidenziato un incremento dell'1,4% rispetto al mese precedente. Il dato è risultato superiore alle aspettative fissate su un incremento dello 0,4% e al -0,1% della rilevazione precedente. Il tasso di utilizzo della capacita' produttiva si è attestato al 77,6% da 76,6% precedente, risultando superiore alle attese (76,6%).

Il petrolio Wti torna in area 92 dollari, in calo del 2% circa, dopo i dati sulle scorte Usa. L'EIA (Energy Information Administration) ha comunicato che, nella settimana terminata lo scorso 11 febbraio, le scorte di petrolio negli USA sono cresciute di 1,121 mila barili. Le stime degli analisti erano fissate su un decremento pari a 1,572 mln di barili. Nella settimana precedente le scorte di petrolio greggio erano diminuite di 4,756 mila barili.

Attesi oggi i numeri sulle richieste di sussidi settimanali di disoccupazione, le attese sono per 219.000 unità, in calo rispetto a 223.000 della settimana precedente.

Il future Eurostoxx 50 ha avvicinato con il top di ieri a 4175 le medie mobili esponenziali a 50 e a 100 giorni e il 50% di ritracciamento del ribasso dal top di gennaio, posto a 4185 circa. Solo oltre quei livelli possibile una estensione del rimbalzo verso 4250, ultimo ostacolo prima del test a 4360 della linea che unisce il massimo di novembre con quello di gennaio. Sotto 4100, media esponenziale a 200 giorni, supporto a 4055, neckline del testa spalle ribassista disegnato dal top di settembre. Una chiusura di seduta sotto la neckline completerebbe la figura ribassista che ha un target vicino ai 3600 punti. Supporti intermedi a 3895, minimo di luglio 2021, e a 3835, 38,2% di ritracciamento (Fibonacci) del rialzo dai minimi di ottobre 2020.

