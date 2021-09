Future Eurostoxx 50 in netto rialzo. Il future guadagna lo 0,9% questa mattina a 4219 punti. I dati macro americani, cinesi ed europei mostrano un rallentamento generale nella velocità di ripresa dell'economia, un fattore positivo per le borse dal momento che allontana il rischio di cambiamenti nella politica monetaria delle banche centrali.

Rallenta ulteriormente ad agosto l'attività manifatturiera di Pechino, scende dopo quindici mesi sotto la soglia di 50 punti che separa espansione da contrazione. L'indice Pmi della Cina elaborato da Markit/Caixin è infatti calato lo scorso mese a 49,2 punti dai 50,3 punti di luglio, contro i 50,2 punti del consensus di Reuters.

Negli Usa l'Indice PMI Chicago (attività manifatturiera) nel mese di agosto è sceso a 66,8 punti da 73,4 punti di luglio risultando inferiore alle attese degli addetti ai lavori, fissate su un indice pari a 68 punti.

Il Conference Board ha annunciato che l'Indice di fiducia dei consumatori e' sceso a 113,8 punti nel mese di agosto dai 125,1 punti del mese precedente (rivisto da 129,1). Il dato e' risultato inferiore alle previsioni degli addetti ai lavori che attendevano un indice pari a 124 punti.

Positivo invece l'Indice S&P/Case Shiller, che misura l'andamento dei prezzi delle abitazioni nelle 20 principali citta' americane, ha evidenziato nel mese di giugno un incremento del 19,1% rispetto allo stesso periodo del 2020, in crescita rispetto alla rilevazione precedente (+17,1%), risultando superiore al consensus fissato su un incremento del 18,7%. Rispetto al mese precedente l'indice è cresciuto del 2% dal +2,1% della rilevazione precedente.

In Germania l'Ufficio federale di statistica (Destatis), ha reso noto che nel mese di luglio le Vendite al Dettaglio hanno fatto segnare un decremento dello 0,3% su base annuale, risultando in crescita dell'1,7% in termini nominali. Su base mensile l'indice è diminuito del 5,1% dal +4,5% precedente (rivisto da +4,2%). Gli analisti avevano previsto un decremento pari allo 0,9%.

Nonostante questi indizi negativi il numero 2 della Bce, Luis de Guindos, parlando al "el Confidencial" afferma che la banca centrale rivedrà al rialzo settimana prossima le stime di crescita per l'area euro e precisa che eventuali modifiche della politica monetaria non sono da dare per scontate ma dipenderanno dalla dinamica economica e inflativa dei prossimi mesi.

Il future Eurostoxx 50 si è spinto ieri fino a 4220 punti, i prezzi di oggi sono quindi in quell'area. La rottura di quei livelli aprirebbe la strada al ritorno sul massimo di agosto a 4238,5 punti. La resistenza successiva si colloca a 4275, linea che unisce i massimi di giugno 2020 e di aprile, toccata anche il 13 agosto. Oltre questa linea via libera al test di 4320/25, area di transito di un'altra trend line rilevante. Cali fino a 4210 non sarebbero preoccupanti, sotto quei livelli invece il future potrebbe scendere verso 4145, linea rialzista disegnata dal minimo di luglio.

