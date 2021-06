Future Eurostoxx 50 invariato questa mattina. Il future sale dello 0,02% a 4085 punti. Dopo una seduta di modesto recupero per Wall Street (il Dow Jones Industrial Average si è apprezzato dello 0,07% mercoledì, contro guadagni dello 0,14% per S&P 500 e Nasdaq), alla riapertura degli scambi in Europa la tendenza si è fatta maggiormente contrastata. Riflettori puntati sui dati macroeconomici in arrivo in questi giorni in Usa sul mercato del lavoro, dopo che la Federal Reserve nel suo Beige Book ha confermato la tendenza al rialzo della ripresa anche se forse non al livello di "boom" di cui parlano molti economisti. Gli investitori continuano a guardare con preoccupazione all'inflazione, il cui ritorno ha contribuito a corsi del greggio saliti sui massimi dell'ultimo anno e mezzo. Larry Fink, fondatore di BlackRock, ha però dichiarato che il mercato sta sottostimando i rischi derivanti da un'inflazione più alta. L'edizione del Beige Book diffusa mercoledì dalla Federal Reserve (Fed), relativa al periodo fino allo scorso 25 maggio, evidenzia ancora una ripresa moderata per l'attività economica nella maggioranza dei dodici distretti in cui vengono divisi gli Stati Uniti. Nonostante il termine "moderata" sia invariato rispetto alla precedente edizione del Beige Book, la Fed ha notato come l'espansione dell'economia abbia registrato un tasso di crescita superiore ai mesi scorsi. La spesa dei consumatori è aumentata grazie all'accelerazione sui programmi di vaccinazione contro il coronavirus mentre l'attività manifatturiera è riuscita a crescere nonostante le notevoli sfide in termini di supply chain. Le pressioni inflazionistiche hanno continuato a farsi sentire poiché sia i prezzi di input che quelli di vendita sono aumentati. Per il presidente della Federal Reserve di Filadelfia Patrick Harker sarebbe "appropriato un lento e cauto ritorno" ad una politica monetaria meno espansiva ed è quindi necessario cominciare a pensare al tapering". In ogni caso Harker ha anche detto che "Abbiamo intenzione di mantenere i tassi bassi a lungo" ma "potrebbe essere il momento di iniziare a pensare di pensare almeno alla riduzione dei nostri acquisti mensili di obbligazioni del Tesoro e di titoli garantiti da ipoteca da 120 miliardi di dollari". Harker ha detto di aspettarsi che l'economia statunitense cresca del 7% nel 2021 e del 3% nel 2022. Intanto in Cina la crescita economica risulta in rallentamento. Frenata infatti in maggio per il Purchasing Manufacturers' Index (Pmi) nel settore dei servizi in Cina elaborato da Markit/Caixin. L'indice è sceso a 55,1 punti dai 56,3 punti precedenti (54,3 punti in marzo), confermandosi comunque per il tredicesimo mese consecutivo sopra la soglia di 50 punti che separa crescita da contrazione. Il Pmi Composite, che raggruppa manifatturiero e servizi, è invece calato a 53,8 punti dai 54,7 punti di aprile (53,1 punti in marzo). Il future Eurostoxx si è mosso ieri tra 4061 e 4090, all'interno dell'intervallo già percorso dai prezzi nella seduta precedente tra 4037 e 4100. I massimi di seduta sono sulla trend line rialzista che parte dai massimi di giugno 2020 e passa per quelli di aprile 2021. In caso di rottura di 4100 atteso il test di 4200, line che unisce il top di febbraio e quello di aprile. Sotto i minimi di martedì a 4037 atteso invece il test a 3946 della media mobile esponenziale a 50 giorni e della trend line che sale dai minimi di fine ottobre (e passa per quelli del 13 maggio).

