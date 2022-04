Partenza sulla parità per il future Eurostoxx 50, +0,08% il saldo a 3796 punti. A rubare la scena nelle ultime ore è stato il chairman della Federal Reserve (Fed) Jerome Powell, che ha confermato quanto l'istituto centrale di Washington si stia spostando verso una politica monetaria maggiormente aggressiva. "Per me è appropriato muoversi un po' più rapidamente e direi che 50 punti base saranno sul tavolo alla riunione di maggio", ha dichiarato Powell. "È assolutamente essenziale ripristinare la stabilità dei prezzi. Le economie non funzionano senza stabilità dei prezzi", ha aggiunto. Secondo il FedWatch Tool di Cme Group è salita al 97,6% la possibilità che la Fed effettivamente aumenti i tassi d'interesse Usa di 50 punti base in occasione del prossimo meeting del Federal Open Market Committee (Fomc) che si terrà il 3-4 maggio. +++++++++++++++++++++ Alle parole di Powell ha fatto seguito una decisa impennata dei rendimenti, quello sul titolo con scadenza 5 anni statunitense ha superato la soglia del 3%, allineandosi con le scadenze a 10 e 30 anni. +++++++++++++++++++++ Anche la Bce si prepara ad alzare i tassi, il numero due della banca centrale Luis De Guindos è favorevole a fare terminare gli acquisti di bond in luglio per poi procedere con il rialzo del costo del denaro. Il mercato sconta entro fino anno un rialzo di circa 90 punti base (erano 70 ad inizio settimana). +++++++++++++++++++++ L'inflazione sale addirittura in Giappone, dove a marzo è salita all'1,2% annuo dallo 0,9% precedente, consolidandosi sui massimi dall'1,4% dell'ottobre 2018. L'inflazione core è invece aumentata allo 0,8% annuo, dallo 0,6% di febbraio, in linea con il consensus di Reuters. In questo caso si tratta della lettura più elevata dallo 0,9% dell'aprile 2019.

La crescita dei prezzi mina la fiducia di imprese e consumatori in tutto il globo. +++++++++++++++++++++ Secondo il sondaggio pubblicato da GfK (la società di ricerca con base a Norimberga), in aprile l'indice della fiducia dei consumatori della Gran Bretagna è calato a -38 punti da -31 punti di marzo (-26 punti in febbraio), contro il declino a -33 punti del consensus del Wall Street Journal. L'indice si attesta sui minimi dal luglio 2008 (-39 punti) e resta in negativo per il settantatreesimo mese consecutivo: l'ultima lettura in positivo considerando anche quelle invariate di febbraio e marzo 2016 risaliva al gennaio di quell'anno, cinque mesi prima del referendum sulla Brexit. +++++++++++++++++++++ In Giappone frena invece l'attività manifatturiera, che rimane comunque sopra la soglia di 50 punti che separa crescita da contrazione per il quindicesimo mese consecutivo (dopo una striscia negativa durata 22 mesi). In aprile l'indice Pmi Jibun Bank stilato da Markit (ora sussidiaria di S&P Global) è infatti sceso su base preliminare a 53,4 punti dai 54,1 punti della lettura finale di marzo (52,7 punti in febbraio). +++++++++++++++++++++ Frenano anche gli Usa, nonostante siano lontani dall'epicentro della guerra tra Russia e Ucraina. +++++++++++++++++++++ La Federal Reserve di Philadelphia ha reso noto che il proprio indice, che monitora l'andamento dell'attivita' manifatturiera dell'area di Philadelphia, si e' attestato nel mese di aprile a 17,6 punti da 27,4 di marzo e a fronte di attese degli analisti pari a 21 punti. +++++++++++++++++++++ Il Conference Board ha comunicato che, nel mese di marzo, l'Indice Anticipatore (Leading Indicator), che misura l'andamento dell'attività economica statunitense nei prossimi 6-12 mesi, è salito dello 0,3% su base mensile, risultando pari alle stime degli economisti ma in calo dal +0,6% rilevato a febbraio (rivisto da +0,3%). +++++++++++++++++++++ Il future Eurostoxx 50 è salito con i massimi di ieri a 3883 punti in vista della duplice resistenza di area 3890, dove si collocano la "neckline" del testa spalle di continuazione disegnato dal top dell'8 dicembre e completato il 21 febbraio (la linea che unisce i minimi del 20 dicembre e del 24 gennaio) e il 50% di ritracciamento del ribasso dal massimo di novembre. Solo la rottura di questi livelli permetterebbe il proseguimento del rimbalzo nato dal minimo di marzo che in caso contrario si dimostrerebbe solo una fase correttiva temporanea. Resistenze successive ai 3890/900 punti poste a 3950, linea di tendenza che scende dal massimo di gennaio, e a 4020, 61,8% di ritracciamento (Fibonacci) del ribasso da novembre. Solo sotto 3750 rischio di ripresa del ribasso verso il target del doppio massimo disegnato in area 3935/45 dal 16 marzo, ottenuto proiettandone l'ampiezza verso il basso dal punto di rottura, posto a 3540 circa.

