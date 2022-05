Future Eurostoxx 50 su forte supporto. Il future Eurostoxx 50 ha terminato la settimana a 3593 punti (questa mattina è a 3572, in calo dello 0,6% circa), a contatto con il supporto offerto in quell'area dal 61,8% di ritracciamento del rialzo dai minimi di marzo. Nell'intraday i prezzi si erano spinti fino a 3570 punti ma il rimbalzo prima della chiusura ha evitato, per adesso, il peggio. La violazione di area 3570 aumenterebbe in modo considerevole il rischio di proseguimento della discesa verso i minimi di marzo a 3380 punti. Conferme in questo senso verrebbero al di sotto di 3500. Dalla tenuta di area 3570 e dalla rottura di 3722, media mobile esponenziale a 20 giorni, potrebbe scaturire un nuovo tentativo di superare la resistenza dei 3838 punti, lato alto del canale ribassista disegnato dal top di fine marzo. Oltre quei livelli rimarrebbe solo l'ostacolo dei 3900 punti, area di transito della linea che scende dal top del 5 gennaio a 4381, a separare i prezzi dal test a 3963 della media mobile esponenziale a 200 giorni.

