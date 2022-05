Future Eurostoxx 50 sulla parità questa mattina. Il future quota 3680 punti, in calo dello 0,03%. I prezzi restano al di sotto dei massimi del 23 maggio a 3710 punti, prima resistenza da superare per poter arrivare alla media mobile esponenziale a 50 giorni, praticamente allineata con il top del 18 maggio a 3740/45 punti. Fino a che i prezzi non si porteranno al di sopra di quei livelli resterà alto il rischio di assistere a nuovi cali. Sotto 3576, minimo del "doji" del 19 maggio (tipologia di candela che di solito è significativa come supporto), primo target a 3485, linea che sale dai minimi di marzo. Solo oltre area 3745 verrebbe inviato un segnale di rialzo convincente, le oscillazioni viste dal minimo del 27 aprile si dimostrerebbero un "testa spalle rialzista" con target in area 4000. Resistenze intermedie a 3870, linea che unisce i minimi del 20 dicembre e del 24 gennaio, e a 3930, media mobile esponenziale a 200 giorni.

(AM - www.ftaonline.com)