Future Eurostoxx 50 al rialzo. Il future sale dello 0,9% circa a 3458 punti. I prezzi hanno reagito ieri dal test del minimo del 16 giugno a 3401 punti (ieri minimo a 3397), supporto che è già stato messo sotto pressione altre volte nelle ultime sedute. Le oscillazioni recenti hanno formato un potenziale "doppio minimo" con base appunto in area 3400, figura rialzista che verrebbe completata sopra 3511, top del 21 giugno. In quel caso atteso il test a 3557 della linea che sale dai minimi di marzo 2020, violata al ribasso il 13 giugno, coincidente in questa fase con la media mobile esponenziale a 20 giorni. Il superamento di area 3557 sarebbe un segnale di forza interessante, che potrebbe anticipare il test a 3770 circa della media esponenziale a 100 giorni, resistenza mobile contro la quale si è esaurito il rialzo partito dai minimi di maggio. Senza il superamento di 3511 resterà alto il rischio di un nuovo test del minimo di marzo a 3380 punti. Supporto successivo a 3320, 50% di ritracciamento del rialzo dai minimi di marzo 2020, livello critico anche in ottica di medio periodo.

(AM - www.ftaonline.com)