Future Eurostoxx 50 al rialzo questa mattina. Il future vale 3444 punti (scadenza settembre).

Dopo una seduta di vero e proprio sell-off per Wall Street (peggiore dei tre principali indici newyorkesi il Nasdaq, crollato del 4,08% giovedì), alla riapertura dei mercati europei la tendenza si è fatta maggiormente contrastata. Mercoledì Wall Street aveva interrotto una striscia negativa lunga cinque sedute ma le pressioni in vendita sono tornate subito a prevalere. Principale fattore ribassista restano i timori per una recessione innescata dalla stretta monetaria, a sua volta dovuta all'impennata dell'inflazione. La stretta prosegue e le voci fuori dal coro si riducono sempre di più, visto che anche la Schweizerische Nationalbank (Snb) ha deciso di alzare i tassi d'interesse di 50 punti base (che comunque rimangono in Svizzera ancora sullo 0,25% in negativo). Nuovi incrementi del costo del denaro sono arrivati dalla Bank of England (che ha alzato i tassi di interesse di 25 punti base all'1,25%, il quinto aumento da dicembre) come pure dalla Banca centrale di Taiwan. Unica eccezione rimane il Sol Levante, con la Bank of Japan (BoJ) che non rinuncia alle sue politiche di allentamento monetario.

La BoJ ha confermato ancora i tassi d'interesse allo 0,10% in negativo. L'istituto ha anche ribadito la volontà di mantenere i costi di finanziamento a livelli "attuali o inferiori", continuando a concentrarsi sul sostegno della tiepida ripresa dell'economia dalla pandemia di coronavirus. Tuttavia, nota Reuters, la BoJ ha sottolineato che osserverà da vicino l'impatto che i movimenti dei tassi di cambio potrebbero avere sull'economia. La crescente divergenza nelle politiche monetarie tra Giappone e resto del mondo ha spinto lo yen sui minimi di 24 anni nei confronti del dollaro, minacciando di raffreddare i consumi.

In Cina i lockdown per il Covid hanno lasciato il segno. Nel periodo gennaio-maggio 2022 le entrate fiscali sono scese infatti del 10,1% annuo (in deciso peggioramento rispetto al declino del 4,9% dei primi quattro mesi dell'anno), attestandosi a 8.670 miliardi di yuan (1.224 miliardi di euro). La spesa pubblica è invece salita del 5,9% annuo (come nel periodo precedente) a 9.910 miliardi (1.399 miliardi di euro).

I movimenti sui tassi hanno cambiato la geografia del debito Usa. Secondo i dati ufficiali dello U.S. Department of the Treasury (il ministero del Tesoro di Washington), citati da Reuters, le riserve in titoli di Stato Usa detenute dalla Cina sono calate in aprile a 1.003 miliardi di dollari dai 1.039 miliardi di marzo, attestandosi sui minimi dagli 844 miliardi del maggio 2010. Complessivamente i Treasury Usa detenuti da investitori esteri sono scesi in aprile a 7.455 miliardi di dollari dai 7.613 miliardi di marzo, livello più basso dall'aprile 2021. Il Paese con maggiori riserve rimane il Giappone, con 1.218 miliardi.

E dagli Usa arrivano segnali di rallentamento dell'economia, in particolare dal comparto dell'edilizia, tra i più colpiti dall'aumento dei tassi per via del costo dei mutui: le licenze edilizie, secondo quanto comunicato dallo U.S. Census Bureau, hanno registrato a maggio un declino del 7,0% mensile, contro il calo del 3,0% della lettura finale di aprile (1,2% il rialzo di marzo), attestandosi a 1,69 milioni di unità, contro gli 1,82 milioni precedenti (1,88 milioni in marzo) e gli 1,78 milioni del consensus. Inoltre i nuovi cantieri residenziali, secondo quanto comunicato dallo U.S. Census Bureau, sono crollati a maggio del 14,4% sequenziale, contro il rialzo del 5,5% della lettura finale di aprile (2,8% il declino di marzo), attestandosi a 1,55 milioni di unità, contro gli 1,81 milioni precedenti (1,73 milioni in marzo) e gli 1,70 milioni del consensus.

Male anche il Philadelphia Fed Manufacturing Index che secondo quanto comunicato dalla Federal Reserve Bank of Philadelphia è sceso a giugno a -3,3 punti dai 2,6 punti in positivo di maggio (17,6 punti di aprile), contro 5,5 punti del consensus. L'indice misura l'attività economica nella regione Usa di Philadelphia attraverso un sondaggio condotto tra circa 250 aziende manifatturiere.

Unica nota positiva viene dal mercato del lavoro, che per adesso tiene. Le nuove richieste di sussidi di disoccupazione, secondo quanto comunicato dallo U.S. Deparment of Labor (il ministero del Lavoro di Washington), sono calate nella settimana chiusa l'11 giugno a 229.000 unità dalle 232.000 precedenti, contro le 215.000 del consensus.

Con questi segnali di rallentamento non stupisce che per Jp Morgan Chase & Co. ci sia l'85% di probabilità di una recessione in Usa. Gli strategist dell'istituto newyorkese, riporta Bloomberg, basano la loro previsione sull'analisi dell'S&P 500, che aveva iniziato l'ottava scivolando in bear market (mercato ribassista), avendo perso più del 20% rispetto al picco più recente di gennaio. In media l'S&P 500 ha registrato una flessione del 26% in occasione delle ultime undici recessioni. L'indice benchmark di Wall Street è crollato del 3,25% giovedì.

L'inflazione resta il problema principali per tutti i paesi, Italia inclusa. Nel mese di maggio 2022 si stima che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registri un aumento dello 0,8% su base mensile e del 6,8% su base annua (da +6,0% del mese precedente); la stima preliminare era +6,9%.

Il rimbalzo del Btp (rendimento a 3,73%, spread a 202 punti base) non è imputabile solo alle misure anti spread che potrebbe mettere in campo la BCE. Le prospettive di una recessione negli Usa hanno infatti riportato gli acquisti sul debito statunitense, con il Treasury a 10 anni al 3,22% di rendimento e il 2 anni al 3,14%.

Il forte ribasso di ieri del future Eurostoxx ha riportato i prezzi in vista dei minimi di marzo a 3380 punti. La resistenza critica di area 3550, che coincide con la linea che unisce i minimi di marzo 2020 e quelli di marzo 2021, che aveva contenuto la flessione di maggio, e che è stata violata lunedì, si allontana. Solo oltre area 3550 sarebbe possibile la ricopertura del gap ribassista di lunedì, con lato alto a 3590, e solo con il superamento anche di quei livelli sarebbe credibile un tentativo di recuperare i 3700 punti. Sotto i minimi di marzo a 3380 supporto, critico anche in ottica di medio periodo, a 3318, 50% di ritracciamento del rialzo dai minimi di marzo 2020.

(AM - www.ftaonline.com)