Future Ftse Mib in bilico. Il Ftse Mib future ha disegnato le ultime 5 sedute a cavallo della trend line rialzista disegnata dal minimo di marzo 2020 e passante per quello di marzo 2022, in transito a 22050 punti circa. La seduta di venerdì ha terminato a 21630, quindi al di sotto della linea, ma la candela giornaliera corrispondente è un "inverted hammer" (meglio caratterizzata sul grafico dell'indice), elemento che compare spesso in corrispondenza di forti supporti e che può quindi fornire la base per un tentativo di rimbalzo. Quello che potrebbe accadere adesso è una discesa al di sotto del minimo del 17 giugno a 21495, che renderebbe definitiva la violazione della trend line e quindi il segnale ribassista, con probabile proseguimento della discesa anche al di sotto del minimo di marzo a 21065, oppure il superamento del picco dell'inverted hammer, a 22050, con successivo rimbalzo verso 22420, minimo del 9 maggio. In caso di superamento di questa resistenza possibile una estensione del rimbalzo verso 23500 ed eventualmente il test di 24270, media mobile esponenziale a 100 giorni. In caso di violazione del minimo di marzo, coincidente con il 50% di ritracciamento del rialzo dai minimi di marzo 2020, attesi ribassi verso il livello successivo di ritracciamento, quello del 61,8% (Fibonacci), a 19400 circa.

(AM - www.ftaonline.com)