di Financial Trend Analysis

In ripiegamento i future sui maggiori indici azionari statunitensi in attesa dell'avvio delle contrattazioni a Wall Street. Il derivato sull'S&P 500 cede l'1,45% e quello sul Nasdaq 100 l',90 per cento. Male anche il future sul Dow Jones (-1,32%).

(GD - www.ftaonline.com)