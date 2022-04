Performance positive per i future sui maggiori indici azionari statunitensi in attesa dell'avvio delle contrattazioni a Wall Street. Il derivato sull'S&P 500 segna un rialzo dello 0,88% e quello sul Nasdaq 100 uno dell'1,23 per cento. Bene anche il future sul Dow Jones (+0,66%). (GD - www.ftaonline.com)

Financial Trend Analysis

