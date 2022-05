G-III Apparel rileva l'81% non ancora detenuto in Karl Lagerfeld per 200 milioni di euro.

G-III Apparel rileva l'81% non ancora detenuto in Karl Lagerfeld per 200 milioni di euro. Il gruppo newyorkese (che vanta un portafoglio di brand di proprietà o in licenza che comprende Guess?, Dkny, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Levi Strauss & Co. e Dockers) era entrato nel capitale del marchio tedesco nel 2015. A vendere è un pool di investitori guidato da Fred Gehring di Amlon Capital. Karl Lagerfeld, il cui fondatore è scomparso nel 2019, ha nel mondo circa 120 punti vendita di proprietà o in partnership ed è presente in tutte le maggiori metropoli, da Parigi a Londra, da New York a Shanghai.

