*G.M. Leather *S.p.A. (la "Società" o "G.M."), Società a capo del Gruppo G.M. , attivo nel settore della lavorazione e della commercializzazione delle pelli destinate alla realizzazione di prodotti per i settori dell'arredamento, della pelletteria e della moda, delle concerie e dell'automotive aftermarket, comunica di aver ricevuto in data odierna, da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana"), il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei warrant denominati "Warrant G.M. Leather 2022-2025", sul mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana, dopo aver concluso con successo il collocamento delle proprie azioni ordinarie, con una raccolta complessiva pari a circa Euro 4,0 milioni circa, in caso di eventuale esercizio integrale dell'opzione greenshoe in aumento di capitale, concessa dalla Società a Integrae SIM S.p.A..

La data di inizio delle negoziazioni è fissata per il 13 luglio 2022.

Si comunica che Smart Capital S.p.A. ("Smart Capital"), holding di partecipazioni industriali con capitale permanente specializzata in investimenti di Private Equity e di Private Investments in Public Equity, in esecuzione dell'accordo sottoscritto con la Società in data 4 luglio 2022, ha sottoscritto n. 686.000 azioni di G.M. al prezzo di IPO per un controvalore complessivo pari a Euro 1.200.500, agendo quale Cornerstone Investor nell'ambito dell'operazione. Tale investimento, che prevede tra l'altro anche l'assunzione da parte di Smart Capital di impegni di lock-up della durata di 12 mesi, dimostra la volontà di Smart Capital di supportare nel tempo il Gruppo G.M. nell'implementazione di un ambizioso piano di crescita, sia per via organica che per linee esterne tramite il perfezionamento di mirate operazioni di acquisizione, che potrebbe portare in futuro, ove ne sussistano i presupposti, alla quotazione della stessa sul mercato Euronext Milan, segmento STAR.

Carmen Marcigaglia*, Presidente di G.M. ha commentato: "Accogliamo con grande entusiasmo ed orgoglio l'esito positivo dell'operazione di quotazione in Borsa. Ha inizio ora un nuovo percorso imprenditoriale e manageriale che ci aiuterà ad affrontare la crescita futura sui mercati nazionali ed internazionali. Continueremo a percorrere la via del consolidamento aziendale, agevolandoci della visibilità e delle opportunità derivanti dall'ingresso nel mercato dei capitali. Desidero ringraziare tutti coloro che lavorano insieme a noi, in particolare tutti coloro che ci hanno sostenuto in questo percorso ed i nostri nuovi investitori ed azionisti che hanno creduto nel nostro modello di business.".

Il collocamento, rivolto a primari investitori, al prezzo di Euro 1,75 per azione ordinaria, ha avuto ad oggetto complessive massime n. 2.286.000 azioni ordinarie, di cui n. 2.058.000 di nuova emissione alla data di inizio delle negoziazioni e n. 228.000 rivenienti dall'esercizio dell'opzione di over allotment, concessa dall'azionista Assunta S.r.l. a Integrae SIM S.p.A., in qualità di Global Coordinator.

L'operazione ha previsto anche l'emissione di massimi n. 4.250.250 warrant, denominati "Warrant G.M. Leather 2022-2025", da assegnare gratuitamente i) n. 1.143.000 warrant nel rapporto di n. 1 warrant per ogni n. 2 azioni ordinarie ai sottoscrittori delle azioni nell'ambito dell'offerta o dell'esercizio dell'opzione di over allotment alla data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sull'Euronext Growth Milan ii) e massimi n. 3.107.250 warrant nel rapporto di n. 1 warrant per ogni n. 4 azioni ordinarie, a tutti i titolari delle azioni della Società nella data definita congiuntamente con Borsa Italiana, secondo il calendario negoziazioni di Borsa Italiana, individuata entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022 da parte dell'Assemblea di G.M..

Il rapporto di conversione è pari a n. 1 azione ordinaria di compendio ogni n. 1 warrant esercitati, con strike price crescente, a partire dal prezzo di IPO, in ragione del 5% su base semestrale per i sei periodi semestrali di esercizio previsti, ai termini e alle condizioni disciplinate dal regolamento dei warrant disponibile sul sito internet della Società (www.gmleatherspa.com).

Ad esito dell'aumento di capitale, alla data di inizio delle negoziazioni, il capitale sociale della Società ammonta a Euro 110.580,00 ed è composto da n. 11.058.000 azioni ordinarie prive di valore nominale.

La capitalizzazione della Società post aumento di capitale, calcolata sulla base del prezzo di offerta, è pari a Euro 19.351.500 (Euro 19.750.500 circa in caso di esercizio integrale dell'opzione greenshoe), con un flottante del 12,41% (14,18% in caso di esercizio integrale dell'opzione greenshoe).

*Profilo Societario *

**G.M. è una società costituita nel 2011 ed è a capo del Gruppo G.M. (il "Gruppo" o "Gruppo G.M."), fondato nel 1976 dalla Famiglia Marcigaglia mediante la costituzione delle società, attualmente interamente controllate dall'Emittente, SNAM di Marcigaglia Antonio & C S.r.l. ("Snam") e successivamente di Genesi S.r.l. ("Genesi"), ed attivo da oltre 45 anni nel settore della lavorazione e della commercializzazione delle pelli destinate alla realizzazione di prodotti per i settori dell'arredamento, della pelletteria e della moda, delle concerie e dell'automotive aftermarket.

Il Gruppo ha sede ad Arzignano (Vicenza) nel più grande distretto conciario italiano, ed opera mediante un sito produttivo di circa 15.000 metri quadri, con capacità produttiva annuale di oltre 3 milioni di mq di pelli e due magazzini di circa 1.800 metri quadri e circa 3.000 metri quadri.

Attraverso una struttura fortemente integrata e un personale qualificato, il Gruppo offre alla propria clientela un prodotto personalizzato e in grado di soddisfare le richieste dei clienti e gli elevati standard qualitativi richiesti dagli stessi. Le attività di approvvigionamento della materia prima (pelli grezze bovine e pelli semilavorate c.d. Wet Blue) sono svolte dall'Emittente e dalla controllata Snam, mentre le lavorazioni delle pelli sono affidate alla controllata Genesi, per le lavorazioni a maggiore valore aggiunto e personalizzazione (ovvero le attività di riconcia, tintura, rifinizione, controllo qualità), e ad una rete di terzisti, per le lavorazioni maggiormente standardizzate.

Il Gruppo commercializza, mediante la rete vendita, i propri prodotti in Italia e all'estero (principalmente in USA, UK, Germania, Hong Kong e Cina).

In particolare nel 2021 il Gruppo ha realizzato Ricavi per Euro 49,7 milioni (generati per il 76,2% all'estero e per il 23,8% in Italia), in crescita del 70% rispetto al 2020. Tale crescita è stata supportata anche da una serie di investimenti nell'attività di ricerca e sviluppo al fine di ampliare la propria offerta di prodotti, ottimizzare e velocizzare i processi produttivi e ridurre l'impatto ambientale (limitando l'uso di metalli e di prodotti chimici).

Nel 2021 L'EBITDA del Gruppo è stato pari a Euro 4,4 milioni, rispetto a Euro 3,5 milioni nel 2020.

Di seguito la composizione del capitale sociale della Società:

|Socio *|Numero Azioni |% sul capitale sociale*|

|Assunta S.r.l.(1) |9.000.000 |81,39%|

|Smart Capital S.p.A.|686.000 | 6,20%|

|Mercato |1.372.000 |12,41%|

|TOTALE |11.058.000 |100%|

(1) Società interamente riconducibile a Carmen Marcigaglia (Presidente del Consiglio di Amministrazione di G.M.)

*Codici identificativi *

**• Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005498610

• Ticker azioni: GML

• Codice ISIN Warrant: IT0005498602)

• Ticker warrant: WGML25

Nell'ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, G.M. è assistita da Integrae SIM S.p.A. in qualità di Euronext Growth Advisor e Global Coordinator, da Arpe Group S.r.l. in qualità di Advisor Finanziario, da ADVANT Nctm in qualità di Advisor Legale, da Nexia Audirevi S.p.A. in qualità di Società di Revisione e Fiscal Advisor.

*Investor Relations Manager *

**Ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, si informa che in data 5 luglio 2022, il Consiglio di Amministrazione della Società ha nominato la Dott.ssa Maria Grazia Dorigo Investor Relations Manager.

Integrae SIM S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare attività di stabilizzazione sulle azioni in ottemperanza alla normativa vigente. Tale attività potrà essere svolta dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni e fino ai 30 giorni successivi a tale data. Non vi è comunque certezza che l'attività di stabilizzazione venga effettivamente esercitata; la medesima, peraltro, potrà essere interrotta in qualsiasi momento. Le operazioni di stabilizzazione, se intraprese, potrebbero determinare un prezzo di mercato superiore al prezzo che verrebbe altrimenti a formarsi. Le operazioni di stabilizzazione mirano a sostenere il prezzo di mercato delle azioni durante il periodo di stabilizzazione e si svolgeranno su Euronext Growth Milan.

*Altre informazioni *

**Per la diffusione e lo stoccaggio delle informazioni regolamentate, G.M. si avvale del sistema di diffusione 1info (www.1info.it), gestito da Computershare S.p.A. avente sede in Milano, via Lorenzo Mascheroni 19 e autorizzato dalla CONSOB.

