G.M. Leather, Società a capo del Gruppo G.M., attivo nel settore della lavorazione e della commercializzazione delle pelli destinate alla realizzazione di prodotti per i settori dell'arredamento, della pelletteria e della moda, delle concerie e dell'automotive aftermarket, comunica che in data 13 luglio 2022 sono iniziate le negoziazioni delle proprie azioni ordinarie (Codice ISIN IT0005498610) e dei warrant denominati "Warrant G.M. Leather 2022-2025" (Codice ISIN IT0005498602) sul mercato Euronext Growth Milan.

La azioni della Società hanno chiuso la seduta in rialzo, registrando un prezzo di chiusura pari a Euro 1,83, +4,57% rispetto al prezzo di collocamento di 1,75 Euro, raggiungendo una capitalizzazione a fine giornata di oltre 20,2 milioni di Euro.

Carmen Marcigaglia, Presidente di G.M. Leather S.p.A: " Sono emozionata ed orgogliosa di trovarmi presso Borsa Italiana oggi per la quotazione della mia società G.M. Leather S.p.A., nata con la mia famiglia 45 anni fa e proseguita con me, mio marito ed i nostri collaboratori sempre uniti in un percorso di crescita e di sfide imprenditoriali continue ogni giorno. Sono consapevole che oggi inizia un nuovo percorso imprenditoriale e manageriale per tutti noi ma credo che saremo sicuramente più forti per affrontare la crescita futura che nonostante l'attuale contesto macroeconomico continuiamo a perseguire con innovazione, etica e dedizione. Per noi tutti oggi è un giorno che ricorderemo per sempre e che rappresenta un punto di partenza per accelerare la crescita dei nostri progetti di sviluppo e consolidare la nostra presenza e "reputation" a livello internazionale. Vogliamo ringraziare tutti coloro che quotidianamente lavorano insieme a noi ed i nostri nuovi investitori ed azionisti ai quali vogliamo garantire che continueremo a mettere tutta la nostra passione, dedizione e professionalità per raggiungere obiettivi futuri sempre più sfidanti"

Nell'ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, G.M. è stata assistita da Integrae SIM S.p.A. in qualità di Euronext Growth Advisor e Global Coordinator, da Arpe Group S.r.l. in qualità di Advisor Finanziario, da ADVANT Nctm in qualità di Advisor Legale, da Nexia Audirevi S.p.A. in qualità di Società di Revisione e Fiscal Advisor.

