Marzocchi Pompe comunica che nella giornata di martedì 19 luglio 2022 l'Ing. Gabriele Bonfiglioli – già Amministratore Delegato di Marzocchi Pompe S.p.A. – è stato nominato nuovo Presidente del Board of Directors della controllata Marzocchi Pumps USA Corp., ruolo precedentemente ricoperto dall'Ing. Aldo Toscano.

Ciò è conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro tra l'Ing. Aldo Toscano e Marzocchi Pompe S.p.A. (si rinvia in proposito al comunicato stampa del 5 luglio 2022, relativo alla nomina dell'Ing. Bonfiglioli come Direttore commerciale ad interim di Marzocchi Pompe S.p.A., in sostituzione dell'Ing. Toscano), avvenuta per divergenze sull'attuazione delle politiche commerciali aziendali. Marzocchi Pompe S.p.A. Marzocchi Pompe è un'azienda leader nella progettazione, produzione e commercializzazione di pompe e motori ad ingranaggi ad elevate prestazioni, che trovano applicazione in vari campi: industriale, mobile ed automotive.

Ha chiuso il 2021 con oltre 40 milioni di euro di ricavi delle vendite. Fondata nel 1949, è controllata dalla famiglia Marzocchi, che ne detiene la maggioranza delle azioni ed è presente in azienda con Paolo Marzocchi, Presidente, ed il figlio Carlo, Vicepresidente.

Della compagine azionaria fanno parte anche il CEO Gabriele Bonfiglioli ed altri quattro manager. La produzione è realizzata interamente in Italia nelle due sedi di Casalecchio di Reno (BO) e Zola Predosa (BO). Marzocchi Pompe è presente in oltre 50 Paesi attraverso un network distributivo internazionale.

(GD - www.ftaonline.com)