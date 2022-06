Commento a cura di*Carlo Benetti, Market Specialist di GAM (Italia) SGR*

I mercati hanno messo a segno una delle peggiori settimaneda quando la pandemia non è più la principale preoccupazione sul muro dellepreoccupazioni.

Sui listini hanno pesato due ordinidi paure: la paura della recessione più che dell'inflazione e la sfiducia nellepossibilità dell'atterraggio morbido dell'economia, ovvero che i banchiericentrali commettano "eccessi di reazione", che siano loro ad alimentare irischi recessivi.

La crescitarallenta ma anche l'inflazione è probabilmente prossima al picco: i banchiericentrali dovranno essere sorvegliati sulle parole che pronunceranno per nonperdere credibilità, dovranno calibrare con accuratezza le loro azioni perraggiungere il doppio obiettivo di curvare l'aumento dei prezzi e non nuocereall'attività economica.

Lo scenarioinflazionistico è comunque destinato a non esaurirsi a breve: è condivisal'idea che l'anno prossimo l'inflazione diminuirà ma resterà sopra l'obiettivodel due percento, la volatilità è destinata a continuare, i banchieri centralisono in ritardo e nei prossimi mesi l'attenzione degli operatori resteràconcentrata sulle loro parole e azioni.

Ricordiamo che lapolitica monetaria ha bisogno di tempo per dispiegare i suoi effettinell'organismo economico, i rialzi del 2022 avranno la massima efficacia nel2023, un intervallo di tempo che allunga all'anno prossimo i venti contrari chegià soffiano di prua contro l'attività economica. I rendimenti a lungo terminesi sono spostati verso l'alto e, per l'effetto sconto sulle valutazioni deititoli, condizionano le performance negative dei listini.

I rendimenti alungo termine si sono spostati verso l'alto e, per l'effetto sconto sullevalutazioni, condizionano le performance negative dei listini. I destini dellacrescita sono nelle mani dei consumatori americani o, meglio, nelle loro cartedi credito: il risparmio forzoso dei lockdown rende disponibili alla spesacirca 2.300 miliardi di dollari di liquidità e, fino a quando ci sarà sicurezzasui redditi da lavoro, è possibile che la spesa per consumi regga nonostante ilcrollo degli indici della fiducia. La buona salute del mercato del lavoroamericano è attestata dall'alto tasso di abbandono: le "Grandi Dimissioni" sonoalimentate dalla sicurezza di trovare altri posti di lavoro remuneratialtrettanto bene o meglio; per ogni disoccupato ci sono quasi due posti dilavoro vacanti.

Nell'Eurozona, leprevisioni dell'Eurosistema danno l'inflazione in discesa attorno al 3,5% nel2023 e nell'intorno del 2% nel 2024. Si tratta di previsioni che, perdefinizione, sono scritte sulla sabbia: in attesa che "passi la nottata", edevitando di fare scommesse sugli esiti possibili o atti di fede nelle promessedei banchieri centrali sul "soft landing", le strategie del portafoglio possonoincardinarsi su tre principi:

la cautelanell'esposizione direzionale nelle azioni e nella duration del portafoglio nonsignifica rassegnazione. In GAM restiamo neutrali o leggermente positivi neiconfronti delle azioni ma, naturalmente, con elevata selettività. La preferenzarelativa va agli Stati Uniti, in Europa sono più alti i rischi di recessioneper la vulnerabilità al prezzo delle materie prime e al rallentamentodell'economia cinese. La cautela riguarda anche l'esposizione ai mercatiemergenti, indeboliti dalla forza del dollaro e dal rallentamento dellacrescita globale, ma nei nostri portafogli i mercati emergenti restano unascelta strutturale del lungo periodo; diversificare ilportafoglio con strategie compatibili con l'ambiente di aumento dei tassi. Lecartolarizzazioni MBS ad esempio: circa il 98% dei mutuatari di MBScartolarizzati negli Stati Uniti ha mutui a tasso fisso, l'aumento dei tassinon inciderà molto sulla loro capacità di rimborso. I "Cat bond" e gli ILS sonostrumenti a tasso variabile che si adattano all'ambiente di tassi in aumento. Imercati emergenti patiscono il doppio colpo dell'aumento dei tassi e la forzadel dollaro ma si tratta di una classe di attivo con ampia dispersione, alcunipaesi soffrono i maggiori prezzi del petrolio e del gas, ne beneficiano perògli esportatori; lasciare fare algestore attivo: gli strascichi del Covid, i tassi in aumento e il rallentamentodella crescita esigono alta selettività nella valutazione e peso delle fonti dirischio, una costante manutenzione della coerenza tra strumenti e obiettivi diinvestimento nel lungo termine. Le materie prime sono diventate le star deiportafogli ma la gestione attiva compensa i rischi di direzionalità, favoritadai movimenti di prezzo in trend, rischiosa nelle fasi laterali. Anche neimomenti di bassa crescita ci sono settori e società che continuano a crescere,ad esempio nel settore della tecnologia del lusso, dell'health-care.

L'acronimo TINA vasbiadendo, non è più vero che non ci sono alternative, il sentiment sui mercatiè radicalmente cambiato e gestori, consulenti, investitori sono alla loro provadi maturità, non è il momento di affollarsi alle uscite di sicurezza del cinemama di apportare aggiustamenti ai portafogli per adattarli al nuovo ambiente. Nell'attività di investimento, forse unicaeccezione, le omissioni non sono un peccato: "less is more", meno scelte sifanno tanto più si attenuano le possibilità di commettere errori.

