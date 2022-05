Gap peggiora la guidance d'esercizio e affonda a Wall Street. Il retailer d'abbigliamento di San Francisco ha rivisto significativamente al ribasso le stime di eps rettificato da 1,85-2,05 dollari a 30-60 centesimi, contro gli 1,34 dollari del consensus di Refinitiv. La chief executive Katrina O'Connell ha spiegato che la revisione dell'outlook tiene conto delle "sfide esecutive" della catena Old Navy, di un ambiente macroeconomico incerto e delle pressioni sui costi inflazionistici. Gap paga anche un rallentamento del suo brand principale in Cina. Nel primo trimestre Gap ha registrato perdite nette per 162 milioni di dollari, pari a 44 centesimi per azione, contro 166 milioni, e 43 centesimi, di utile del pari periodo del precedente anno fiscale. I ricavi sono calati del 10% annuo a 3,48 miliardi, contro i 3,46 miliardi stimati dagli analisti. Gap ha toccato un crollo superiore al 17% nel mercato esteso a Wall Street (la seduta di giovedì al Nyse si era invece chiusa in rally del 4,41%).

