di Financial Trend Analysis

GEL - società italiana attiva nel settore del water treatment e PMI Innovativa quotata su Euronext Growth Milan, comunica che il Consiglio di Amministrazione ha esaminato il fatturato al 31 marzo 2022, non sottoposto a revisione legale, che risulta pari a Euro 5,12 milioni, in crescita dell'8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente pari a Euro 4,74 milioni. Il risultato positivo va attribuito sia all'incremento del settore residenziale che ha evidenziato un aumento del 3% (circa Euro 4,26 milioni al 31 marzo 2022 rispetto a circa Euro 4,14 milioni dello stesso periodo al 2021), ma soprattutto al forte incremento del settore industriale che ha evidenziato un incremento del 43% (circa Euro 0,86 milioni al 31 marzo 2022 rispetto a circa Euro 0,6 milioni dello stesso periodo al 2021). Si ricorda che tutti i risultati sopra riportati sono di natura gestionale e non assoggettati a revisione contabile.

