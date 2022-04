General Motors (Gm) ha annunciato che il prossimo anno lancerà una versione elettrificata della iconica Corvette e successivamente anche una all-electric. Lo ha annunciato lunedì Mark Reuss, president di Gm, senza precisare se la versione elettrificata sarà un'ibrida tradizionale o un'ibrida elettrica plug-in. Gm, che in precedenza aveva annunciato piani che prevedono la vendita esclusivamente di veicoli elettrici entro il 2035, aveva chiuso con un declino limitato allo 0,05% la seduta di lunedì al Nyse. (RR - www.ftaonline.com)

Financial Trend Analysis

