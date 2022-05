Generali (-0,5% a 16,99 euro) ancora debole dopo aver perso rapidamente terreno venerdì: il titolo è sceso sui minimi dall'11 marzo a 16,91 euro, per poi chiudere a 17,08 (-1,98%). Le vendite sono scattate poco prima delle 11 e subito dopo la notizia delle dimissioni di Francesco Gaetano Caltagirone dal cda. L'imprenditore ha il 9,95% della compagnia assicurativa e aveva tentato di prendere il controllo del cda in cordata con Leonardo Del Vecchio e Fondazione CRT. Il tentativo non è andato a buon fine e Mediobanca +0,4% ha mantenuto l'egemonia sul board. La decisione di dimettersi potrebbe preludere a un disimpegno di Caltagirone e soci da Generali, circostanza che farebbe venire meno l'appeal speculativo del titolo.

L'analisi grafica mette in evidenza il rischio di riattivazione della tendenza negativa in essere dal picco dal 2008 a 21,55 euro di inizio aprile. Conferme in tal senso con una stabilizzazione sotto area 17 con primo obiettivo sulla linea che sale dal minimo da ottobre 2020, attualmente in transito per 16 circa, e successivo sui 15,30 toccati il 7 marzo. Segnali di forza sopra 18,30 da confermare con il superamento di 18,50-18,60 per 19,30-19,40 e 21,55.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)