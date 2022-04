Generali +0,8% risale dal rosso di inizio seduta. Secondo indiscrezioni del Sole 24 Ore i Benetton hanno deciso di appoggiare la lista di Francesco Gaetano Caltagirone per il rinnovo del cda della compagnia triestina nell'assemblea di venerdì. Secondo le ultime indiscrezioni Caltagirone, Del Vecchio e Fondazione CRT hanno il 22% circa: con i Benetton arriverebbero al 26% per poi spingersi al 30% con l'appoggio di altri azionisti minori. Con queste cifre la lista del cda attuale sostenuto dal primo azionista Mediobanca, che potrebbe sfiorare il 40% grazie all'appoggio di De Agostini e degli istituzionali esteri, sembra destinata ad avere la meglio. (Simone Ferradini - www.ftaonline.com)

Financial Trend Analysis

Financial Trend Analysis (FTA Online) è una società specializzata nella fornitura di contenuti in ambito finanziario. L'Ufficio Studi analizza i mercati nel loro complesso ponendosi come mission quella di supportare sia la categoria degli investitori istituzionali sia quella dei privati e di cogliere prontamente i mutamenti dei mercati finanziari al fine di proporre servizi sempre all'avanguardia.