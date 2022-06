Generali rinnova con la Societa? Velica di Barcola e Grignano la partnership triennale come presenting sponsor, accompagnando Barcolana, l'evento sportivo che si svolgera? il prossimo 9 Ottobre nel Golfo di Trieste, nello sviluppo internazionale.

Con questo accordo Generali, da oltre quarant'anni al fianco della manifestazione velica piu? partecipata al mondo, potenzia il suo appoggio attraverso attivita? come l'internazionalizzazione, gia? avviata nell'ultimo triennio, la promozione del legame con il territorio, dello sport, e l'attenzione ai temi della sostenibilita?, il cambiamento climatico, la Diversity&Inclusion.

Generali sara? al fianco di Barcolana lungo tutte le attivita? annuali, supportando la manifestazione nello sviluppo e consolidamento dei progetti che hanno permesso la crescita della manifestazione.

Il Presidente di Generali, Andrea Sironi, ha affermato: "Barcolana e? una manifestazione sportiva che sempre di piu? si qualifica per l'attenzione a temi d'attualita? e l'impegno a favore dell'ambiente e della Diversity&Inclusion. Generali, che da decenni e? al fianco della manifestazione, collabora alla sua crescita affinche? sia, per la comunita? di Trieste e per le migliaia di persone che ogni anno vi partecipano da tutt'Europa, un'occasione di sport, divertimento e crescita".

In particolare, Generali assegnera? il Trofeo Generali Women in Sailing, giunto alla seconda edizione, al primo team misto guidato da una donna timoniere nella 'Coppa d'Autunno' del prossimo 9 ottobre, che sara? premiata con un percorso di coaching e leadership personalizzato in base alle esigenze della persona da Generali Academy.

Nell'ambito di Barcolana, il progetto "Women in Sailing by Generali" si pone l'obiettivo di dare rilevanza a tutte le donne che partecipano all'evento, in mare, a terra e nell'organizzazione. Una speciale Gallery verra? pubblicata sul sito www.barcolana.it, con l'obiettivo di ispirare sempre piu? donne a essere protagoniste, in mare e non solo.

Inoltre, attraverso l'iniziativa The Human Safety Net, Generali aderira? al Charity Program di Barcolana 2022 sostenendo i due centri per le famiglie Ora di Futuro /THSN che segue a Trieste in partnership con la onlus Centro per la Salute del Bambino (CSB) a Valmaura e San Giacomo.

I temi dell'ambiente, dell'integrazione e della diversita? e inclusione sono stati negli ultimi anni al centro delle iniziative promosse da Generali in Barcolana. Ne e? stata rappresentante Isabelle Joscke, affermata velista di fama internazionale e atleta impegnata nel sociale con l'associazione Horizon Mixite? (Orizzonte diversita?) e i "Generali Sea Talk", dialoghi con due celebri veliste, Dee Caffari e Vicky Song.

La vela, disciplina sportiva che Generali sostiene storicamente e di cui condivide i valori, sara? lo sport utilizzato per parlare di gender equality, affrontando il tema delle professioni legate al mare tradizionalmente percepite come maschili.

(RV - www.ftaonline.com)