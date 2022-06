Generali in calo lunedì ma meno dell'indice: il titolo ha ceduto l'1,18%, andando a terminare a 15,495 euro, il Ftse Mib ha invece lasciato sul terreno il 2,79%. Da inizio anno invece Generali cede il 16,83%, il Ftse Mib il 19,85%. Generali ha retto relativamente bene anche alla notizia che Ubs ha ridotto il target price sul titolo a 17,2 euro da 18,75 euro. Il mercato evidentemente dà fiducia alle recenti affermazioni di Philippe Donnet, ceo di Generali, secondo il quale la società adesso ha una governance all'altezza di quella delle grandi public company internazionali. Il manager ha sottolineato che "Il meglio per Generali e per tutti noi deve ancora venire", per poi precisare "nel prossimo triennio continueremo a perseguire una crescita sostenibile, un miglior profilo degli utili e la creazione di valore per tutti gli stakeholder". Donnet ammette che il contesto sarà sempre più sfidante, ma resta convinto che sarà comunque possibile raggiungere gli obiettivi ambiziosi annunciati al mercato. I minimi di lunedì a 15,325 sono in vista, ma superiori, rispetti a quelli del 7 marzo a 15,30 euro, a loro volta vicini, ma superiori, al supporto critico di quota 15,15, 61,8% di ritracciamento (percentuale di Fibonacci) del rialzo dai minimi di ottobre 2020. Certo, nulla vieta che i supporti vengano alla fine violati, ma è comunque un dato di fatto che per adesso hanno tenuto. Per dare una sterzata al trend ribassista delle ultime settimane servirebbe comunque il superamento dei 16 euro, con resistenza poi a 16,55 euro, trend line ribassista disegnata dal top di aprile. Sotto 15,15 molto probabile il test del supporto a 14,48, base del gap del 3 febbraio, poi in area 13,80 euro.

(AM - www.ftaonline.com)