Assicurazioni Generali informa che il consigliere di amministrazione non indipendente Francesco Gaetano Caltagirone si è dimesso dal Consiglio con effetto immediato. Le motivazioni non sono state rese note. Alla data odierna, il consigliere Caltagirone, direttamente o attraverso società a lui riconducibili, detiene una quota del capitale sociale di Assicurazioni Generali S.p.A. pari al 9,95%. Il Consiglio di Amministrazione sarà convocato nei prossimi giorni per ogni conseguente decisione in merito alla sua sostituzione.

