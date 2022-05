di Financial Trend Analysis

Generali +0,2% a 18,14 euro. Equita conferma la raccomandazione hold e incrementa il target da 20,30 a 20,50 euro. Generali ha chiuso il primo trimestre con risultati migliori rispetto alle attese degli analisti. I premi lordi ammontano a 22,322 miliardi di euro, +6,1% a/a e sopra il consensus fissato a 20,859 miliardi. Molto bene il segmento Vita con un +19,3% a/a. Il risultato operativo si attesta a 1,626 miliardi, +1,1% a/a e sopra gli 1,551 miliardi del consensus. Il risultato netto è pari a 727 milioni, -9,3% a/a a causa delle svalutazioni su investimenti russi ma comunque superiore ai 651 del consensus. Il combined ratio peggiora a 90,4% da 88,0% un anno fa, penalizzato dalla maggiore sinistralità dovuta anche alla rimozione delle restrizioni COVID-19, ma è comunque migliore del 91% del consensus. Bene la posizione di capitale con il Solvency Ratio in miglioramento a 237% da 227% l'anno scorso e superiore al consensus fissato a 233%. Confermati i target 2021-2024: utile per azione a +6/8% medio annuo, flussi di cassa netti della Capogruppo superiori a 8,5 miliardi (2022-2024) e dividendi cumulati per complessivi 5,2-5,6 miliardi (2022-2024).

