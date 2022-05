Il Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali, riunitosi sotto la presidenza di Andrea Sironi, ha deliberato sull'istituzione dei comitati endoconsiliari e sulla nomina dei loro componenti:

• Comitato Controllo e Rischi: presidente Luisa Torchia; componenti: Umberto Malesci; Clemente Rebecchini.

• Comitato per le Remunerazioni: presidente Diva Moriani; componenti: Alessia Falsarone, Clara Furse, Lorenzo Pellicioli.

• Comitato per le Nomine e la Corporate Governance: presidente Andrea Sironi; componenti: Clara Furse, Diva Moriani, Luisa Torchia.

• Comitato per le Operazioni con le Parti Correlate: presidente: Antonella Mei-Pochtler; componenti: Diva Moriani, Luisa Torchia.

• Comitato Innovazione e Sostenibilità sociale e ambientale: presidente Umberto Malesci; componenti: Alessia Falsarone, Antonella Mei-Pochtler.

Il Comitato per gli Investimenti non è stato, al momento, costituito. I Consiglieri Marina Brogi, Francesco Gaetano Caltagirone e Flavio Cattaneo hanno rinunciato, allo stato, a far parte dei Comitati endoconsiliari, richiedendo la creazione di un Comitato endoconsiliare sull'esame preventivo di operazioni aventi valore strategico che, nella proposta presentata, sarebbero state esaminate direttamente dal plenum del CdA. Il Consiglio di Amministrazione ha incaricato il Comitato per le Nomine e la Corporate Governance di predisporre una proposta in merito, alla luce del benchmark di mercato. Il Consiglio ha altresì accertato, in capo a tutti i suoi componenti, il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, ed indipendenza previsti dalla normativa applicabile alle imprese di assicurazione

