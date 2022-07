Con riferimento alla procedura per l'assolvimento dell'obbligo di acquisto (la "Procedura") ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF), da parte di Assicurazioni Generali S.p.A. ("Assicurazioni Generali") avente ad oggetto le azioni ordinarie di Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. ("Cattolica" o l'"Emittente" - ISIN: IT0000784154), Assicurazioni Generali rende noto che, in conseguenza delle adesioni alla Procedura e delle azioni ordinarie di Cattolica acquistate da Assicurazioni Generali medesima al di fuori della Procedura in conformità alla normativa applicabile, è stata raggiunta la soglia del 95% del capitale sociale dell'Emittente. In particolare, Assicurazioni Generali è giunta a detenere, alla data odierna, complessivamente n. 217.185.750 azioni ordinarie di Cattolica, pari al 95,112% del capitale sociale dell'Emittente (computando in detta partecipazione, ai sensi dell'art. 44-bis, comma 5, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato, anche le azioni proprie detenute, alla data del presente comunicato, da Cattolica stessa, ossia n. 1.504 azioni ordinarie pari al 0,001% del capitale sociale).

I termini utilizzati con lettera iniziale maiuscola non altrimenti definiti nel presente comunicato hanno il significato ad essi attribuito nel documento informativo relativo alla Procedura approvato da Consob con delibera n. 22389 del 6 luglio 2022 e pubblicato in data 8 luglio 2022 (il "Documento Informativo").

Come già indicato nel Documento Informativo, in considerazione del raggiungimento della soglia del 95%, e, in ogni caso, successivamente alla Data di Pagamento, Assicurazioni Generali eserciterà il Diritto di Acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF sulle azioni ordinarie di Cattolica ancora in circolazione e adempirà altresì all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF, dando corso ad un'unica procedura concordata con Consob e Borsa Italiana (la "Procedura Congiunta").

Sempre secondo quanto indicato nel Documento Informativo, il corrispettivo che sarà pagato da Assicurazioni Generali nel contesto della Procedura Congiunta sarà pari al Corrispettivo della Procedura (determinato da Consob con delibera n. 22388 del 6 luglio 2022), ossia Euro 6,75 per ciascuna azione ordinaria di Cattolica, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 111 del TUF.

Come indicato nel Documento Informativo, le informazioni sulle modalità di svolgimento della Procedura Congiunta, nonché sulle modalità e la tempistica relative alla revoca dalla quotazione e negoziazione delle azioni ordinarie dell'Emittente, saranno indicate nel Comunicato sui Risultati Provvisori della Procedura, che verrà reso noto entro le 7:59 del primo Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita, ossia (salvo proroghe) il 1° agosto 2022, e confermate nel Comunicato sui Risultati della Procedura.

Si ricorda che il Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del 29 luglio 2022, salvo proroghe, e che il Corrispettivo dovuto ai titolari delle azioni ordinarie dell'Emittente portate in adesione alla Procedura, pari ad Euro 6,75 per azione, sarà pagato agli aderenti alla Procedura in data 5 agosto 2022, a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali azioni a favore di Assicurazioni Generali.

(GD - www.ftaonline.com)