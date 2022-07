Dalle comunicazioni obbligatorie alla Consob in materia di partecipazioni rilevanti si apprende che Societe Generale (SocGen) era titolare al 6 luglio 2022 del 5,344% del capitale di Assicurazioni Generali tra partecipazioni dirette e indirette. In dettaglio lo 0,766% del capitale dell'assicuratore triestino comprendeva diritti di voto riferibili ad azioni, lo 0,314 partecipazioni potenziali (0,075% in opzioni call con scadenze tra il 19 agosto 2022 e il 15 dicembre 2023; lo 0,239% come prestito titoli con possibilità di restituzione in ogni momento e senza scadenza); il 4,244% con posizioni lunghe con regolamento fisico (opzioni put con scadenze comprese tra il 15 luglio 2022 e il 23 maggio 2028) e lo 0,020% con posizioni lunghe in contanti (0,019% contratti future con scadenza al 15 dicembre 2022, 0,001% opzioni call con scadenze tra il 16 agosto 2022 e il 23 agosto 2022).

(GD - www.ftaonline.com)