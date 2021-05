[Guida Gratuita al Trading sul Forex] Scarica ORA la guida gratuita al Business del Trading Online" : la nuova guida che ti spiegherà -in maniera semplice ma dettagliata- le basi per iniziare a fare trading.

Esther George, president e chief executive della Federal Reserve (Fed) di Kansas City, si è detta non pronta a rimuovere i segnali d'inflazione. "Sebbene sia chiaro che fattori temporanei stanno spingendo l'inflazione non sono propensa a ignorare gli attuali segnali sui prezzi", ha precisato. "Nel lungo periodo, le prospettive per l'inflazione sono influenzate dalla domanda che è sufficientemente solida per un'ampia gamma di beni e servizi da spingere l'economia complessiva contro la sua capacità produttiva. Nel breve può essere difficile distinguere tra una serie di colli di bottiglia apparentemente idiosincratici e una mancanza di capacità più ampia", ha aggiunto George. (RR - www.ftaonline.com)

