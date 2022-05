Geox S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano (GEO.MI), tra i leader nel settore delle calzature classiche e casual, ha esaminato i ricavi e la posizione finanziaria netta del primo trimestre.

La Società ha commentato: "I risultati del primo trimestre 2022, seppur in un contesto estremamente complesso, evidenziano un significativo miglioramento rispetto allo scorso anno con una crescita a doppia cifra dei ricavi su tutti i canali distributivi. Stiamo riscontrando un progressivo e significativo miglioramento delle performance della nostra rete sin dalla totale riapertura dei negozi, avvenuta a fine giugno 2021; tutto il primo semestre 2022, pertanto, beneficerà, in una qualche misura, di una più facile base di comparazione. In aprile ed in maggio abbiamo assistito ad una ulteriore accelerazione che ha portato la crescita complessiva al +32%. Da inizio anno ad oggi le vendite comparabili dei nostri negozi diretti fisici mostrano un incremento vicino al 100% rispetto all'anno precedente e con anche una buona riduzione degli sconti. Nei principali mercati europei le vendite hanno raggiunto, ad oggi, i livelli pre-pandemia nonostante un calo del traffico ancora significativo, soprattutto con riguardo ai flussi turistici. Anche il canale wholesale sta performando bene e, dopo un'ottima raccolta ordini iniziale per la collezione SS22, abbiamo assistito ad un forte aumento degli ordinativi per la collezione FW22 che è tornata ai livelli del 2019 prepandemia. Restano inoltre sotto controllo i principali indicatori finanziari, con un buon miglioramento sia della posizione finanziaria netta che del capitale circolante rispetto alla fine dell'esercizio precedente. Tali performance rappresentano dei primi importanti riscontri sulla validità delle scelte strategiche intraprese con il nuovo Piano Industriale finalizzato alla costituzione di un modello di business snello, omnicanale e focalizzato sulla centralità del cliente e della distribuzione. Attraverso queste scelte, Geox ha effettuato negli ultimi due anni una significativa razionalizzazione delle attività non redditizie che le ha permesso non solo di ridurre strutturalmente la propria base dei costi ma anche di poter liberare maggiori risorse per gli investimenti più rilevanti per lo sviluppo e la crescita del Gruppo. Tra questi evidenziamo lo sviluppo di nuovi prodotti supportati dal lancio di una importante campagna di marketing sia per l'adulto che per il bambino che, da quest'anno, abbiamo esteso a 15 Paesi e dalla quale stiamo raccogliendo ritorni estremamente positivi. Il 2022 si preannuncia quindi come un anno di forte crescita del fatturato come previsto dal Business Plan. Continua però a persistere una certa pressione sui margini generata dalla situazione geo-politica internazionale, dal caro-energia e dagli impatti del Covid-19 sulla catena di approvvigionamento sia in termini di costi che di tempi di spedizione principalmente dovuto ai nuovi lockdown in Cina. Si assume che questa situazione possa perdurare, forse con qualche mitigazione, nel prosieguo dell'esercizio. I risultati ottenuti da Geox, in questo contesto incerto e volatile nel breve periodo, avvalorano comunque ancor più il percorso che abbiamo intrapreso permettendoci di guardare con fiducia alle prospettive a medio-lungo termine sia del nostro Brand che dell'intero settore".

ANDAMENTO ECONOMICO DEL GRUPPO: RICAVI



I ricavi consolidati del primo trimestre 2022 si sono attestati a euro 184,4 milioni, in aumento del 24,3% rispetto all'esercizio precedente (+24,2% a cambi costanti) grazie al buon andamento di tutti i canali distributivi favoriti anche dalla progressiva riapertura della rete distributiva a partire dalla seconda metà del 2021 e dal progressivo rilascio delle iniziative intraprese con il Piano Strategico 2022-2024.

SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA DEL GRUPPO

L'insieme delle azioni di razionalizzazione intraprese e l'andamento positivo delle vendite del canale diretto al momento delle riaperture, hanno permesso di mantenere sotto controllo la posizione finanziaria netta che a fine marzo, nonostante la stagionalità del primo trimestre, si è attestata (ante IFRS 16 e dopo il fair value dei contratti derivati) a -58,0 milioni di euro (-64,3 milioni a Dicembre 2021 e -109,8 milioni a Marzo 2021). Il solo debito netto vs banche si attesta a -85,6 milioni (-82,9 milioni a Dicembre 2021 e -115,6 milioni a Marzo 2021). Si segnala che il Gruppo ha di fatto completato la rinegoziazione, dovuta al Covid-19, dei canoni di affitto con le proprietà immobiliari e rimangono da chiudere solo pochi accordi in fase di finalizzazione avanzata. La parte scaduta dei canoni di affitto sospesi o pagati parzialmente alla data del 31 Marzo 2022 è scesa a 2,7 milioni (dai circa 4,1 milioni di euro di fine Dicembre 2021 e dai circa 14 milioni al 31 Dicembre 2020). Il capitale circolante netto si attesta a circa 104 milioni, in riduzione sia rispetto ai 112 milioni di Dicembre 2021 che ai 183 milioni di Marzo 2021. La riduzione è dovuta ad una performance positiva di tutte le sue componenti. Il magazzino si riduce di circa 35 milioni rispetto al primo trimestre 2021 grazie sia allo smaltimento dell'invenduto di stagioni precedenti che alla riduzione di acquisti nell'anno. La ripresa del business sperimentata anche dalla nostra clientela ha permesso un buon andamento degli incassi con riduzione dei crediti in bilancio per circa 17 milioni. Da ultimo il debito verso fornitori aumenta per circa 26 milioni come conseguenza dei nuovi acquisti per le stagioni future. Pertanto il rapporto del capitale circolante netto operativo sui ricavi è in forte miglioramento ed è sceso al 16,1% (18,5% a fine Dicembre 2021 e 36,6% a fine Marzo 2021). Il contesto rimane comunque ancora incerto e, di conseguenza, il Gruppo proseguirà nelle iniziative volte a proteggere il cash flow aziendale e a contenere i costi operativi.

