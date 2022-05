Secondo quanto comunicato da Statistisches Bundesamt (Destatis, l'agenzia nazionale di statistica tedesca), in maggio il tasso di disoccupazione è rimasto invariato in Germania sul 5,0% già registrato in febbraio, marzo e aprile (5,1% in gennaio), contro il 6,0% del maggio 2021.

Secondo quanto comunicato da Statistisches Bundesamt (Destatis, l'agenzia nazionale di statistica tedesca), in maggio il tasso di disoccupazione è rimasto invariato in Germania sul 5,0% già registrato in febbraio, marzo e aprile (5,1% in gennaio), contro il 6,0% del maggio 2021. Il dato è in linea con il consensus. Il numero di disoccupati ha invece registrato lo scorso mese un calo di 4.000 unità, contro la flessione di 13.000 di aprile (18.000 la contrazione di marzo) e il declino di 16.000 stimato dagli economisti.

(RR - www.ftaonline.com)