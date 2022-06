Secondo quanto comunicato dall'Ifo Institute for Economic Research, in giugno l'indice Business Climate della Germania è calato a 92,3 punti dai 93,0 punti di maggio (91,9 punti in aprile), contro i 92,9 punti del consensus.

Secondo quanto comunicato dall'Ifo Institute for Economic Research, in giugno l'indice Business Climate della Germania è calato a 92,3 punti dai 93,0 punti di maggio (91,9 punti in aprile), contro i 92,9 punti del consensus. L'indice Ifo che misura le aspettative delle aziende tedesche su un orizzonte temporale di sei mesi è invece sceso nel mese in chiusura a 85,8 punti dagli 86,9 punti precedenti (86,8 punti in aprile), contro gli 87,4 punti attesi. L'indice relativo alle attuali condizioni è peggiorato a 99,3 punti dai 99,6 punti della lettura finale di maggio (97,3 punti in aprile), contro i 99,1 punti del consensus.

