Secondo quanto comunicato dall'Ifo Institute for Economic Research, in aprile l'indice Business Climate della Germania è salito a 91,8 punti dai 90,8 punti precedenti (98,5 punti in febbraio), contro il declino a 89,1 punti del consensus. L'indice Ifo che misura le aspettative delle aziende tedesche su un orizzonte temporale di sei mesi è invece cresciuto nel mese in chiusura a 86,7 punti dagli 84,9 punti della lettura finale di marzo (98,4 punti in febbraio), contro gli 83,5 punti attesi. L'indice relativo alle attuale condizioni è aumentato a 97,2 punti dai 97,1 punti precedenti (98,6 punti in febbraio), contro gli 95,8 punti del consensus.

(RR - www.ftaonline.com)