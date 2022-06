Secondo quanto comunicato da Statistisches Bundesamt (Destatis, l'agenzia nazionale di statistica tedesca), in aprile gli ordini industriali sono scesi in Germania del 2,7% mensile, contro il ribasso del 4,2% della lettura finale di marzo (2,2% la flessione di febbraio) e il progresso dello 0,5% del consensus.

di Financial Trend Analysis

Secondo quanto comunicato da Statistisches Bundesamt (Destatis, l'agenzia nazionale di statistica tedesca), in aprile gli ordini industriali sono scesi in Germania del 2,7% mensile, contro il ribasso del 4,2% della lettura finale di marzo (2,2% la flessione di febbraio) e il progresso dello 0,5% del consensus. Su base annuale, rettificata per le variazioni di calendario, gli ordinativi all'industria sono invece crollati del 6,2% contro il declino del 3,1% di marzo (2,9% il rialzo di febbraio).

(RR - www.ftaonline.com)