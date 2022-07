Frenata per l'attività manifatturiera della Germania, che scivola dopo 24 mesi sotto la soglia di 50 punti che separa espansione da contrazione.

di Financial Trend Analysis

Frenata per l'attività manifatturiera della Germania, che scivola dopo 24 mesi sotto la soglia di 50 punti che separa espansione da contrazione. L'indice Pmi Bme/S&P Global di Berlino è infatti calato in luglio su base preliminare a 49,2 punti dai 52,0 punti della lettura finale di giugno (53,7 punti in maggio), contro i 50,1 punti del consensus.

(RR - www.ftaonline.com)