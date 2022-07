In luglio l'indice Pmi S&P Global dei servizi della Germania cala su base preliminare a 49,2 punti dai 52,4 punti della lettura finale di giugno (55,0 punti in maggio), contro i 51,2 punti del consensus.

di Financial Trend Analysis

In luglio l'indice Pmi S&P Global dei servizi della Germania cala su base preliminare a 49,2 punti dai 52,4 punti della lettura finale di giugno (55,0 punti in maggio), contro i 51,2 punti del consensus. Il Pmi Composite, che combina l'indice dei servizi con quello del manifatturiero, scende invece a 48,0 punti dai 51,3 punti precedenti (53,7 punti in maggio), contro i 50,1 punti stimati dagli economisti.

(RR - www.ftaonline.com)