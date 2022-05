Secondo quanto comunicato da Statistisches Bundesamt (Destatis, l'agenzia nazionale di statistica tedesca), in marzo le esportazioni sono calate in Germania del 3,3% sequenziale contro il progresso del 6,4% registrato in febbraio (3,0% il declino di gennaio) e la flessione del 2,0% del consensus.

Secondo quanto comunicato da Statistisches Bundesamt (Destatis, l'agenzia nazionale di statistica tedesca), in marzo le esportazioni sono calate in Germania del 3,3% sequenziale contro il progresso del 6,4% registrato in febbraio (3,0% il declino di gennaio) e la flessione del 2,0% del consensus. Le importazioni sono invece salite del 3,4% contro il 4,5% precedente (4,0% il ribasso di gennaio) e il progresso dell'1,0% stimato dagli economisti. Il risultato è stato un surplus della bilancia commerciale crollato a 3,2 miliardi di euro dagli 11,5 miliardi di febbraio (8,9 miliardi in gennaio), contro i 14,0 miliardi del marzo 2021.

