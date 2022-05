Secondo quanto comunicato da Statistisches Bundesamt (Destatis, l'agenzia nazionale di statistica tedesca), in marzo la produzione industriale è crollata in Germania del 5,9% sequenziale dopo il declino del 2,2% della lettura finale di febbraio.

di Financial Trend Analysis

LEGGI GLI ARTICOLI DI: Financial Trend Analysis

Secondo quanto comunicato da Statistisches Bundesamt (Destatis, l'agenzia nazionale di statistica tedesca), in marzo la produzione industriale è crollata in Germania del 5,9% sequenziale dopo il declino del 2,2% della lettura finale di febbraio. Su base annua la produzione industriale è invece scesa del 6,2% in marzo.

(RR - www.ftaonline.com)