Secondo il sondaggio pubblicato da GfK (la società di ricerca con base a Norimberga), in maggio l'indice delle aspettative sull'economia della Germania è salito a -9,3 punti da -16,4 punti di aprile (-8,9 punti in marzo). Per il mese di giugno il Consumer Climate (outlook della fiducia dei consumatori) è atteso in lieve recupero a -26,0 punti dal record negativo di -26,6 punti registrato in maggio.

